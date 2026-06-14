Βίκυ Σταυροπούλου: Η συγκινητική αφιέρωση και ο ξέφρενος χορός που θύμισε σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου»

Με συγκινητικά λόγια περιέγραψε τον γάμο της κόρης της η Βίκυ Σταυροπούλου σε μία ανάρτηση για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο (13.6.26), παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων, σε μια τελετή που ακολούθησε γαμήλιο γλέντι με έντονο κέφι, χορό και πολλές αυθόρμητες στιγμές.

Η Βίκυ Σταυροπούλου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του ζευγαριού μετά το μυστήριο, με φόντο το ηλιοβασίλεμα, αποτυπώνοντας το κλίμα της ημέρας.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ηθοποιός έγραψε: «Στη δύση του ήλιου στο ξωκλήσι ενός λόφου χθες το βράδυ το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του! Για τη Δανάη και τον Φάνη ανατέλλει μια καινούρια ζωή που εύχομαι να είναι γεμάτη αγάπη και φως σαν τις ψυχές τους».