Καιρός: Έρχονται 35άρια – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Μετά από λίγες ημέρες με άστατο καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι καιρικές συνθήκες φαίνεται να βελτιώνονται σημαντικά. Το σκηνικό γίνεται πιο σταθερό, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο στο καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, η αστάθεια που επηρέασε πολλές περιοχές της χώρας εξασθενεί σταδιακά. Παράλληλα, οι προγνώσεις για τις επόμενες ημέρες δεν δείχνουν την έλευση κάποιου οργανωμένου συστήματος που θα μπορούσε να προκαλέσει γενικευμένες ή σημαντικές βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.

Παρότι δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες, κυρίως σε ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές τις θερμές ώρες της ημέρας, η συνολική εικόνα δείχνει σαφή περιορισμό των φαινομένων, με τον καιρό να αποκτά πιο σταθερά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν πλέον σε καθαρά καλοκαιρινό μοτίβο.

Το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών ωστόσο θα είναι η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Τα νεότερα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι ο υδράργυρος θα ακολουθήσει ανοδική πορεία, με την αύξηση να γίνεται πιο αισθητή όσο προχωράμε προς το δεύτερο μισό του δεκαημέρου.