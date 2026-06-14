Πάτρα: Διάρρηξη σε σπίτι στον Ρωμανό- Πήραν κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια- Βγήκαν από το παράθυρο

Διάρρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε οικία στον Ρωμανό Πατρών. Οι διαρρήκτες έκλεψαν κυνηγετικό όπλο μαζί με ζώνη κυνηγίου γεμάτη με φυσίγγια και το περιεχόμενο από γεμάτο κουτί με φυσίγγια, καταγγέλλει αναγνώστρια του thebest.



Όπως αναφέρει, μπήκαν από την κύρια είσοδο ισογείου οικίας εντός οικοπέδου, κλείδωσαν από μέσα την πόρτα, άνοιξαν συρτάρια, έκλεψαν από το υπνοδωμάτιο της ιδιοκτησίας κυνηγετικό όπλο με τα φυσίγγια και έφυγαν από το παράθυρο. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία και παράγοντες φορέων της περιοχής. Υπογραμμίζεται ότι η ανάγκη για αστυνόμευση στον Ρωμανό Πατρών έχει επισημανθεί πολλές φορές στους αρμοδίους μέσω εγγράφων.