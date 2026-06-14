Πάτρα: Έκλεψαν κάρτα από λαϊκή - Εκαναν ψώνια και έβαλαν βενζίνη με τα κλεμμένα

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δυο ημεδαποί (άνδρας - γυναίκα), διότι μετέβησαν σε χώρο λαϊκής αγοράς και εκμεταλλευόμενοι ολιγόλεπτη απουσία εργαζόμενης γυναίκας σε πάγκο πώλησης αγροτικών προϊόντων αφαίρεσαν το κινητό της τηλέφωνο, -100- ευρώ, μία τραπεζική κάρτα και έγγραφα, σύμφωνα με την αστυνομία.



Στην συνέχεια, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. οι κατηγορούμενοι κάνοντας χρήση της κλεμμένης τραπεζικής κάρτας πραγματοποίησαν συναλλαγές σε μίνι μάρκετ και σε πρατήριο υγρών

καυσίμων, συνολικής αξίας -164- ευρώ. Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή των δυο συλληφθέντων και κατέσχεσαν το κλεμμένο κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των -60- ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν στην παθούσα.