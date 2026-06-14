Οκτώ συλλήψεις στο Ρίο, στη Ζαχάρω και στη Ναύπακτο για ηχορύπανση και διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθησαν, στο Ρίο Πατρών, στη Ζαχάρω και στη Ναύπακτο, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για ηχορύπανση και διατάραξη κοινής ησυχίας, οκτώ άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν, οκτώ ανάλογες δικογραφίες για παράβαση υγειονομικών διατάξεων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώνει η αστυνομία:



• Οι αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, συνέλαβαν χθες αργά το βράδυ και σήμερα 14-06-2026 τα ξημερώματα, στο Ρίο Πατρών, πέντε άτομα διότι λειτουργούσαν ως ιδιοκτήτες και προσωρινά υπεύθυνοι, ισάριθμα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία αναπαράγονταν μουσική από στερεοφωνικά συγκροτήματα με ενισχυτή και ηχεία και σε ελέγχους που διενεργήθηκαν με συσκευή ηχομέτρησης, διαπιστώθηκε ότι η ένταση υπερέβαινε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη.



• Οι αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Ζαχάρως και Ανδραβίδας Κυλλήνης, συνέλαβαν σήμερα 14-06-2026 τα ξημερώματα, στη Ζαχάρω Ηλείας, έναν άνδρα, διότι λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε αναπτύξει σε εξωτερικό χώρο δύο ηχεία με ενισχυτή κάνοντας χρήση μουσικών οργάνων και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων, ενώ επιπλέον στερούνταν άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.



• Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, συνέλαβαν σήμερα 14-06-2026 τα ξημερώματα, στη Ναύπακτο, δύο άτομα (ιδιοκτήτη και νόμιμο εκπρόσωπο), διότι λειτουργούσαν, ισάριθμα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία αναπαράγονταν μουσική από στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία και σε ελέγχους που διενεργήθηκαν με συσκευή ηχομέτρησης, διαπιστώθηκε ότι η ένταση υπερέβαινε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη.



Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθούν στις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.