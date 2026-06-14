Πάτρα: Σε ύφεση η φωτιά στο Κεφαλόβρυσο

Σε οικοπεδικό χώρο
Νεότερο: Σε ύφεη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κεφαλόβρυσο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν το έργο τους μέχρι την πλήρη κατάσβεση.
Νωρίτερα: Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Κεφαλόβρυσο έξω από την Πάτρα, σε οικοπεδικό χώρο.
Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε συναγερμός η οποία κινητοποιήθηκε με 5 οχήματα και 12 άτομα και μια μονάδ ΕΜΟΔΕ.
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