Εξαρθρώθηκε συμμορία που "ρήμαζε" την Κάτω Αχαΐα- Συνελήφθησαν τρία άτομα, οι δυο ανήλικοι

Εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, εγκληματική οργάνωση – συμμορία, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση αυτή,συνελήφθησαν χθες στην Κάτω Αχαΐα, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ενήλικος ημεδαπός άνδρας, καθώς και δυο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για εγκληματική οργάνωση – συμμορία και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Για την ίδια υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ακόμα ημεδαπών κατηγορούμενων, από τους οποίους ο ένας είναι ανήλικος, ηλικίας 13 ετών, καθώς και σε βάρος τεσσάρων γονέων των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση – συμμορία είχε συσταθεί από τον Ιούλιο του έτους 2024 έως τις 06-06-2026, με σκοπό την διάπραξη κλοπών, στην Κάτω Αχαΐα.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εξιχνίασαν -7- κλοπές (οι δυο απόπειρες), που διέπραξαν τα μέλη της συμμορίας σε Δημοτικό Σχολείο, κατά τις οποίες αφαίρεσαν μία κεντρική μονάδα υπολογιστή, τάμπλετ, notebook, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, (με εγκατεστημένα προγράμματα αξίας -10.000- ευρώ), σχολικά είδη και είδη υπολογιστών, συνολικής αξίας -17.223- ευρώ.

Παράλληλα, από τους αστυνομικούς εξιχνιάστηκε μια κλοπή αυτοκινήτου, καθώς και ακόμα -7- κλοπές , σε οχήματα, σε κατάστημα και σε ιατρείο, κατά τις οποίες οι κατηγορούμενοι αφαίρεσαν χρήματα, τραπεζικές κάρτες, κινητό τηλέφωνο και φιάλες οινοπνευματωδών ποτών, συνολικής αξίας -581- ευρώ.

Το κλεμμένο αυτοκίνητο, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε καταυλισμό στην Κάτω Αχαΐα, επιμελώς κρυμμένο, χωρίς να φέρει κρατική πινακίδα κυκλοφορίας, κατασχέθηκε και θα αποδοθεί στο νόμιμο κάτοχο του.

Ως προς την μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης (συμμορίας), οι κατηγορούμενοι ενεργούσαν με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, ενώ διέπρατταν τις κλοπές βραδινές ώρες, διαρρηγνύοντας σχολείο, οχήματα και καταστήματα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για να διακριβωθεί αν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών.