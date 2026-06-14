Πάτρα: Στις κάλπες σήμερα οι γιατροί

Από σήμερα το πρωί ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των υπόλοιπων οργάνων του Συλλόγου. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα.

Στην εκλογική αναμέτρηση συμμετέχουν περίπου 2.000 γιατροί, ενώ την ψήφο τους διεκδικούν πέντε παρατάξεις: η ΔΗΠΑΚ με επικεφαλής τον Τουλγαρίδη, η ΔΗΠΙ με επικεφαλής τον Κώστα Σκουρλά, η ΙΑΣΥ με επικεφαλής την πρόεδρο Άννα Μαστοράκου, η ΕΣΙ με επικεφαλής τον Τάκη Γεωργακόπουλο και η ΕΜΕΙΣ με επικεφαλής τον Τάσο Γιακουμή.

Οι εκλογές διεξάγονται στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, στην οδό Βότση 42. Παράλληλα, για πρώτη φορά δίνεται στους γιατρούς η δυνατότητα να συμμετάσχουν και μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Η ψήφος αφορά τέσσερα όργανα :

Διοικητικό Συμβούλιο: έως 13 σταυροί. Ο Επικεφαλής της εκάστοτε παράταξης χρειάζεται σταυρό.

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: έως 15 σταυροί. Ο Επικεφαλής της εκάστοτε παράταξης χρειάζεται σταυρό.

Πειθαρχικό Συμβούλιο: Κάλπη για τακτικά μέλη, έως 6 σταυροί και κάλπη για αναπληρωματικά μέλη, έως 6 σταυροί. Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν χρειάζονται σταυρό.

Εξελεγκτική Επιτροπή: έως 3 σταυροί.