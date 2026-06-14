Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Ορφανός, πρώην Τομεάρχης Σαμαρειτών Ελλάδος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ένας άνθρωπος της προσφοράς. Ο Νίκος Ορφανός ,πρώην Τομεάρχης Σαμαρειτών Ελλάδος του Ερυθρού Σταυρού.

Η σχέση του με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια. Ο πατέρας του, Παναγιώτης Ορφανός, υπήρξε υπεύθυνος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Ερυθρού Σταυρού Πατρών και εκπαιδευτής στη Σχολή Σαμαρειτών.

Καθοριστικό σημείο στην πορεία του αποτέλεσε το 1986, όταν, μετά τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας, προχώρησε στην ίδρυση της πρώτης οργανωμένης διασωστικής ομάδας στην Ελλάδα, της Ομάδας Διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η δράση του υπήρξε αδιάκοπη σε κάθε σημαντική ανθρωπιστική κρίση και φυσική καταστροφή των τελευταίων δεκαετιών. Έλαβε μέρος σε πολυάριθμες επιχειρήσεις διάσωσης που αφορούσαν σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και ένοπλες συγκρούσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Από τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία μέχρι αποστολές στη Γεωργία, την πρώην Γιουγκοσλαβία και τη Σρι Λάνκα μετά το φονικό τσουνάμι.

Αφήνει πίσω του δύο παιδιά, εγγόνια και την αδελφή του.

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών