Εξάρχεια: Τούρκος το θύμα της δολοφονίας – Τραγική φιγούρα ο σκύλος του που έμεινε δίπλα στη σορό

Δίχως αποτέλεσμα παραμένουν οι έρευνες για τον δράστη της δολοφονίας του 25χρονου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου (13.06.2026).

Οι έρευνες για τη δολοφονία στα Εξάρχεια συνεχίζονταν από την ΕΛΑΣ ως και τις πρώτες ώρες της Κυριακής. Το περιστατικό σημειώθηκε στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη, με τους κατοίκους της περιοχής να αναστατώνονται, όπως ανέφεραν, από τουλάχιστον πέντε διαδοχικούς κρότους. Το θύμα είναι ένας Τούρκος 25 ετών που βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και περίπου ενάμισι χρόνο.

Από τις καταθέσεις που έλαβαν οι αστυνομικοί προκύπτει ότι ο δράστης διέφυγε προς τον λόφο του Στρέφη, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικούς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί το αίτιο της δολοφονικής επίθεσης, όμως ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά ή αν το θύμα ήταν μέλος συμμορίας Τούρκων, σύμφωνα με το newsit. Ο 25χρονος Τούρκος ήταν γνωστός στην περιοχή και συνήθιζε να βρίσκεται έξω με τον μικρόσωμο σκύλο του.

Την ώρα που δέχθηκε τις πέντε (ή έξι) σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα από το 9άρι όπλο, το σκυλί ήταν μαζί του. Όταν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ πλησίασαν και διαπίστωσαν τον θάνατό του, δίπλα του στεκόταν το σκυλί του το οποίο μάλιστα είχε κρυφτεί κάτω από το χέρι του νεκρού. Παρά τις εκκλήσεις αστυνομικών και περιοίκων δεν τον εγκατέλειπε και καθώς ήταν σε σοκ αποφάσισαν να μην το μετακινήσουν.

Κάτοικοι της περιοχής ζήτησαν ενημέρωση από τους αστυνομικούς για το σκυλί -καθώς αρχικά υπήρχε πληροφορία ότι είχε τραυματιστεί από τις σφαίρες, και όταν ενημερώθηκαν ότι είναι καλά, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να αναλάβουν τη φροντίδα του. Οι αστυνομικοί τούς κάλεσαν να έρθουν σε επαφή με το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, για να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Η δολοφονία έγινε γύρω στις 9 το βράδυ του Σαββάτου. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως άκουσαν πυροβολισμούς, με την αστυνομία να φτάνει άμεσα στο σημείο. Οι πρώτες πληροφορίες από τις αρχές δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκε πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ενώ στο σημείο συλλέχθηκαν πέντε κάλυκες, οι οποίοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Παράλληλα, θεωρούν πιθανό το θύμα να είχε προηγουμένως καταδιωχθεί από έναν ή περισσότερους δράστες, πριν δεχθεί τους πυροβολισμούς.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.