Πάτρα: Aναζητούν νεαρό που δεν σταμάτησε σε έλεγχο- Φέρεται να πέταξε μαχαίρι

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Πάτρας για τον εντοπισμό ενός 20χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να κυκλοφορούσε έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κινούνταν με Ι.Χ. στην περιοχή του Ρωμανού. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 20χρονος φέρεται να πέταξε από το παράθυρο του οχήματος ένα μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

Έκτοτε, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.