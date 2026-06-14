Ολυμπιακός: Γλέντι με Λιόλιου - Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης τα έσπασαν στα μπουζούκια

Η αποστολή των Πειραιωτών κατευθύνθηκε στο νυχτερινό κέντρο αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς στο ΣΕΦ
Μετά την απόλυτη καταξίωση σε Ελλάδα και Ευρώπη, η μπασκετική ομάδα του Ολυμπιακού μετέφερε το πάρτι της κατάκτησης των τίτλων από το παρκέ στη νυχτερινή Αθήνα.
Παίκτες, διοίκηση και τεχνική ηγεσία βρέθηκαν στο κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου για να γιορτάσουν με την ψυχή τους τις φετινές ιστορικές επιτυχίες.
Η αποστολή των Πειραιωτών κατευθύνθηκε στο νυχτερινό κέντρο αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς στο ΣΕΦ, έχοντας μαζί της τα βαρύτιμα τρόπαια της Basket League και της Euroleague -τα οποία κέρδισε απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μαδρίτης.
Τα δύο κύπελλα τοποθετήθηκαν σε περίοπτη θέση πάνω στη σκηνή.
Η βραδιά απέκτησε εορταστικό παλμό για το 16ο πρωτάθλημα του συλλόγου και τέταρτο τα τελευταία πέντε χρόνια, με αποκορύφωμα τη στιγμή που η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Νοικιάστηκε», το κομμάτι που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον κόσμο της ομάδας. Παράλληλα, οι οπαδοί και οι παρευρισκόμενοι δονούσαν την ατμόσφαιρα φωνάζοντας «Είσαι στο μυαλό».
Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο απόλυτος showman της νύχτας, καθώς έκλεψε την παράσταση και ήταν ιδιαίτερα απολαυστικός. Ξεκίνησε δίνοντας τον ρυθμό με το «Παίρνω θέση στην κερκίδα», στη συνέχεια ανέλαβε χρέη DJ και ξεσήκωσε τους πάντες χορεύοντας με την ψυχή του το «Bangaranga».
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε για ακόμα μια φορά το δέσιμο και την αγάπη του για τον σύλλογο, τραγουδώντας το «Περαία μου, Περαία μου…»!
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