Ολυμπιακός: Γλέντι με Λιόλιου - Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης τα έσπασαν στα μπουζούκια

Μετά την απόλυτη καταξίωση σε Ελλάδα και Ευρώπη, η μπασκετική ομάδα του Ολυμπιακού μετέφερε το πάρτι της κατάκτησης των τίτλων από το παρκέ στη νυχτερινή Αθήνα.

Παίκτες, διοίκηση και τεχνική ηγεσία βρέθηκαν στο κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου για να γιορτάσουν με την ψυχή τους τις φετινές ιστορικές επιτυχίες.

Η αποστολή των Πειραιωτών κατευθύνθηκε στο νυχτερινό κέντρο αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς στο ΣΕΦ, έχοντας μαζί της τα βαρύτιμα τρόπαια της Basket League και της Euroleague -τα οποία κέρδισε απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα δύο κύπελλα τοποθετήθηκαν σε περίοπτη θέση πάνω στη σκηνή.

Η βραδιά απέκτησε εορταστικό παλμό για το 16ο πρωτάθλημα του συλλόγου και τέταρτο τα τελευταία πέντε χρόνια, με αποκορύφωμα τη στιγμή που η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Νοικιάστηκε», το κομμάτι που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον κόσμο της ομάδας. Παράλληλα, οι οπαδοί και οι παρευρισκόμενοι δονούσαν την ατμόσφαιρα φωνάζοντας «Είσαι στο μυαλό».