Σαν σήμερα! 39 χρόνια από το έπος της Εθνικής μπάσκετ: Ο θρυλικός Γκάλης και ο «τίμιος γίγαντας» Καμπούρης

«Τιρινίνι» και η Ελλάδα στον 7ο ουρανό και στην κορυφή του Eurobasket 1987! Εκείνη τη ζεστή βραδιά της 14ης Ιουνίου, η Εθνική μπάσκετ κατάφερε να γράψει ιστορία, να δημιουργήσει νέους φίλους και να πετύχει αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο.

Η γαλανόλευκη ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης και έβγαλε τους Έλληνες στους δρόμους, για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ, την πρώτη στην ιστορία του αθλήματος.

Η 14η Ιουνίου 1987 είναι η ημέρα που ο το ελληνικό μπάσκετ έχει «γενέθλια»! Μια ημέρα που κάθε χρόνο δοξάζεται και που αποτέλεσε εφαλτήριο για την περαιτέρω εξέλιξη του αθλήματος.

Σήμερα συμπληρώνονται 39 χρόνια από το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε ομαδικό άθλημα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, με την κατάκτηση του Eurobasket 1987 από την εθνική Ελλάδας.

Ο αείμνηστος Euro-κόουτς, Κώστας Πολίτης και τα 12 «παιδιά» του στην εθνική μπάσκετ, ανέλαβαν να γίνουν τότε οι ήρωες μας, που τόσο είχε ανάγκη ολόκληρος ο ελληνικός αθλητισμός.

Εκείνο το ζεστό βράδυ καλοκαιριού, μετά και τις δύο εύστοχες βολές του Αργύρη Καμπούρη στον τελικό με την Ε.Σ.Σ.Δ μέσα στο Σ.Ε.Φ. το μπάσκετ μπήκε στις ψυχές μας και έγινε… εθνικό σπορ!

103-101… άστοχος ο Γιοβάισα σε σουτ τριών πόντων και είναι το τέλος! Δάκρυα χαράς, «Έκρηξη»! Η Ελλάδα στην κορυφή του Eurobasket, δημιουργώντας ρίγη συγκίνησης στους φίλους της, πετυχαίνοντας μια γιγαντιαία έκπληξη.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Νίκος Γκάλης αναδέιχθηκε MVP της διοργάνωσης και πρώτος σκόρερ με 296 πόντους σε οκτώ αγώνες (37 πόντοι μ.ο), έχοντας πετύχει στον τελικό το κορυφαίο καλάθι της διοργάνωσης, «περπατώντας» στον αέρα, μπροστά στους Σοβιετικούς.

Κορυφαίος στις ασίστ ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο τότε αρχηγός και μετέπειτα ομοσπονδιακός τεχνικός μοίρασε 17 ασίστ, μία περισσότερη από τον Μπρουναμόντι. Στην καλύτερη 5άδα επιλέχθηκαν δύο Έλληνες, οι Γκάλης και Φασούλας. Οι άλλοι τρεις ήταν οι: Μαρτσουλιόνις (με δεύτερο πλέι μέικερ τον Γιαννάκη), Βολκόφ και Χιμένεθ.