Σαν σήμερα! 39 χρόνια από το έπος της Εθνικής μπάσκετ: Ο θρυλικός Γκάλης και ο «τίμιος γίγαντας» Καμπούρης

Εκείνη τη ζεστή βραδιά της 14ης Ιουνίου, η Εθνική μπάσκετ κατάφερε να γράψει ιστορία
«Τιρινίνι» και η Ελλάδα στον 7ο ουρανό και στην κορυφή του Eurobasket 1987! Εκείνη τη ζεστή βραδιά της 14ης Ιουνίου, η Εθνική μπάσκετ κατάφερε να γράψει ιστορία, να δημιουργήσει νέους φίλους και να πετύχει αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο.
Η γαλανόλευκη ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης και έβγαλε τους Έλληνες στους δρόμους, για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ, την πρώτη στην ιστορία του αθλήματος.
Η 14η Ιουνίου 1987 είναι η ημέρα που ο το ελληνικό μπάσκετ έχει «γενέθλια»! Μια ημέρα που κάθε χρόνο δοξάζεται και που αποτέλεσε εφαλτήριο για την περαιτέρω εξέλιξη του αθλήματος.
Σήμερα συμπληρώνονται 39 χρόνια από το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε ομαδικό άθλημα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, με την κατάκτηση του Eurobasket 1987 από την εθνική Ελλάδας.
Ο αείμνηστος Euro-κόουτς, Κώστας Πολίτης και τα 12 «παιδιά» του στην εθνική μπάσκετ, ανέλαβαν να γίνουν τότε οι ήρωες μας, που τόσο είχε ανάγκη ολόκληρος ο ελληνικός αθλητισμός.
Εκείνο το ζεστό βράδυ καλοκαιριού, μετά και τις δύο εύστοχες βολές του Αργύρη Καμπούρη στον τελικό με την Ε.Σ.Σ.Δ μέσα στο Σ.Ε.Φ. το μπάσκετ μπήκε στις ψυχές μας και έγινε… εθνικό σπορ!
103-101… άστοχος ο Γιοβάισα σε σουτ τριών πόντων και είναι το τέλος! Δάκρυα χαράς, «Έκρηξη»! Η Ελλάδα στην κορυφή του Eurobasket, δημιουργώντας ρίγη συγκίνησης στους φίλους της, πετυχαίνοντας μια γιγαντιαία έκπληξη.
Σε ατομικό επίπεδο, ο Νίκος Γκάλης αναδέιχθηκε MVP της διοργάνωσης και πρώτος σκόρερ με 296 πόντους σε οκτώ αγώνες (37 πόντοι μ.ο), έχοντας πετύχει στον τελικό το κορυφαίο καλάθι της διοργάνωσης, «περπατώντας» στον αέρα, μπροστά στους Σοβιετικούς.
Κορυφαίος στις ασίστ ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο τότε αρχηγός και μετέπειτα ομοσπονδιακός τεχνικός μοίρασε 17 ασίστ, μία περισσότερη από τον Μπρουναμόντι. Στην καλύτερη 5άδα επιλέχθηκαν δύο Έλληνες, οι Γκάλης και Φασούλας. Οι άλλοι τρεις ήταν οι: Μαρτσουλιόνις (με δεύτερο πλέι μέικερ τον Γιαννάκη), Βολκόφ και Χιμένεθ.
Πριν ξεκινήσει το τουρνουά, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η γαλανόλευκη θα έφτανε μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, παρουσία υπερδυνάμεων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως η Σοβιετική Ένωση και η Γιουγκοσλαβία.
Κι όμως στη διοργάνωση που ξεκίνησε 3 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε 14 του ίδιου μήνα, η Ελλάδα στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κερδίσει την Σοβιετική Ένωση με σκορ 103-101 στον τελικό και θα πάρει το χρυσό μετάλλιο.
Ο αγώνας μετά το 89-89 στην κανονική διάρκεια, οδηγήθηκε σε παράταση, εκεί όπου ο Αργύρης Καμπούρης με δυο εύστοχες βολές στο φινάλε της αναμέτρησης, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τον θρίαμβο, σε ένα αγώνα θρίλερ.
Η πορεία της Ελλάδας μέχρι τον τελικό
Όμιλοι
Ρουμανία 77 – 109 Ελλάδα
Γιουγκοσλαβία 78 – 84 Ελλάδα
Ελλάδα 89 – 106 Ισπανία
Ελλάδα 66 – 69 Σοβιετική Ένωση
Γαλλία 69 – 82 Ελλάδα
Νοκ – άουτ
Ιταλία – Ελλάδα 78 – 90
Ελλάδα – Γιουγκοσλαβία 81 – 78
Σοβιετική Ένωση – Ελλάδα 101-103
Αξίζει να σημειωθεί πως η φιναλίστ του Ευρωμπάσκετ Σοβιετική Ένωση τελείωσε την διοργάνωση με επτά νίκες και μόλις μια ήττα, αυτή από την Εθνική μας στον τελικό.
Από εκείνο τον άθλο, ακολούθησε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ το 1989. Κι αν το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής ποδοσφαίρου στο EURO 2004 στην Πορτογαλία ξανα έβγαλε όλους τους Έλληνες στο δρόμο, έναν χρόνο αργότερα η “επίσημη αγαπημένη” μας χάρισε ένα ακόμη χρυσό σε Ευρωμπάσκετ το 2005 στο Βελιγράδι, αλλά και το αργυρό μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ 2006 στην Ιαπωνία. Το 2009, η Εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket της Πολωνίας, ενώ το τελευταίο μετάλλιο για την εθνική ανδρών ήρθε το καλοκαίρι του 2025, με το χάλκινο μετάλλιο της γαλανόλευκης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη.
Η 14η Ιουνίου λοιπόν ανήκει στους Γκάλη, Γιαννάκη, Σταυρόπουλο, Λινάρδο, Καμπούρη, Καρατζά, Ρωμανίδη, Φιλίππου, Φασούλα, Ιωάννου, Χριστοδούλου και Ανδρίτσο, στον αείμνηστο «Euro-κόουτς», Κώστα Πολίτη, αλλά και σε όλους τους πρωταγωνιστές της “επίσημης αγαπημένης” του 1987 που με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συγκίνησαν τους απανταχού Έλληνες.
Οι συνθέσεις του τελικού:
Ελλάδα (Πολίτης): Γκάλης 40 (1), Γιαννάκης 10 (2) , Καμπούρης 10, Ρωμανίδης 3, Ανδρίτσος 10, Φασούλας 12, Ιωάννου 8, Χριστοδούλου 10 (1), Φιλίππου.
Σοβιετική Ένωση (Γκομέλσκι): Βολκόφ 4, Ταρακάνοφ 5, Χομίτσιους 10, Μπαμπένκο, Τικχονένκο, Βάλτερς 23 (2), Τκατσένκο 14 (1), Μαρτσουλιόνις 16 (1), Γιοβάισα 17 (4), Πανκράσκιν 8, Γκομπόροφ 4.
Οι 12 παίχτες που συγκρότησαν την εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ του 1887 ήταν: Νίκος Γκάλης (Άρης Θ., 29 ετών), Παναγιώτης Γιαννάκης (Άρης Θ., 28 ετών), Παναγιώτης Φασούλας (ΠΑΟΚ, 24 ετών), Φάνης Χριστοδούλου (Πανιώνιος, 22 ετών), Μέμος Ιωάννου (Παναθηναϊκός, 29 ετών), Λιβέρης Ανδρίτσος (Παναθηναϊκός, 27 ετών), Αργύρης Καμπούρης (Ολυμπιακός Π., 25 ετών), Νίκος Σταυρόπουλος (ΠΑΟΚ, 27 ετών), Νίκος Λινάρδος (Πανιώνιος, 23 ετών), Μιχάλης Ρωμανίδης (Άρης Θ., 21 ετών), Νίκος Φιλίππου (Άρης Θ., 24 ετών), Παναγιώτης Καρατζάς (Παγκράτι, 21 ετών).
Το φινάλε του τελικού έδωσε το έναυσμα να ανοίξουν οι σαμπάνιες και να ξεκινήσουν οι πανηγυρισμοί. Λίγη ώρα μετά την απονομή των μεταλλίων και την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου.
Ένα ολονύχτιο πάρτι στήθηκε σε κάθε σημείο της χώρας. Την ίδια στιγμή, η ομάδα έφτασε σε ξενοδοχείο της Γλυφάδας, ύστερα από τρεις ώρες. Ο Νίκος Φιλίππου αναγκάστηκε να κατέβει από το πούλμαν και να ανέβει σε δίτροχο της Τροχαίας για να φτάσει πιο γρήγορα.
Εκεί περίμενε τον Κώστα Πολίτη και η μητέρα του, που ήταν άρρωστη και σηκώθηκε να πάει στο ξενοδοχείο για να φιλήσει τον γιο της.
πηγή newsit.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr