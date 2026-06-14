Πάτρα: Φωτιά σε αυτοκίνητο νωρίς το πρωί

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Πάτρα εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής. Το συμβάν σημειώθηκε στις 7.30 στη Θεμιατοκλέους και Σμύρνης.

Επί τόπου έσπευσε η πυροσβεστική με 2 οχήματα και 4 άνδρες.