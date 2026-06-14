Πάτρα: Φωτιά σε αυτοκίνητο νωρίς το πρωί

Στη Θεμιστοκλέους
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Πάτρα εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής. Το συμβάν σημειώθηκε στις 7.30 στη Θεμιατοκλέους και Σμύρνης.
Επί τόπου έσπευσε η πυροσβεστική με 2 οχήματα και 4 άνδρες.
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