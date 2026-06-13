Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Κάποιος μπορεί να μου έδωσε κάτι να πιω και δεν άκουσα τίποτα», υποστηρίζει ο Ιταλός

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου και του γιου της στο Αίγιο.

Ο κατηγορούμενος από την πρώτη στιγμή επιμένει ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση του φονικού, έχοντας δώσει διαφορετικές εκδοχές για το τί συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης (09.06.2026).

Ο 65χρονος έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου (13.06.2026) και παρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες στο γραφείο της ανακρίτριας για την διπλή δολοφονία της 54χρονης και του 26ρονου, μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο στο Αίγιο. Πριν απαντήσει στις ερωτήσεις της, κατέθεσε πολυσέλιδο, 16σέλιδο υπόμνημα, ενώ οι απαντήσεις του στις ερωτήσεις της ανακρίτριας ξεπέρασαν συνολικά τις 20 σελίδες.

Κατά την απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της, επιμένοντας ότι δεν υπήρχε κανένα οικονομικό κίνητρο πίσω από το έγκλημα.

«Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δήθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμη. Όταν η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα, την “έτρεχα” εγώ. Στην Ιταλία κάθισα τέσσερις μήνες μαζί της. Αγαπάω τη γυναίκα μου και το παιδί μου», φέρεται να υποστήριξε.

Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της Μαρίας στο απολογητικό υπόμνημά του ανέφερε σύμφωνα με το MEGA, πως δεν υπήρξε κανένα οικονομικό κίνητρο, ενώ επιμένει στην αθωότητά του και στο ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο φονιικό.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, την ώρα του φονικού κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο του σπιτιού και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, παρά μόνο όταν ξύπνησε και βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της. Μάλιστα, σύμφωνα στο Mega, μιλώντας στην ανακρίτρια λοιπόν και στην εισαγγελέα, ο 65χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενδεχομένως κάποιος να του είχε δώσει κάτι και είχε πιει, και γι’ αυτό δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί, τι γινόταν γύρω του.

Όπως είπε στους δικαστικούς λειτουργούς, είχε πέσει σε τόσο βαρύ ύπνο ούτως ώστε να μην ακούσει μία φασαρία που γινόταν μέσα στο σπίτι και ένα διπλό φονικό.