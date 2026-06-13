Εντάλματα σύλληψης για 20 άτομα που φέρονται να συνδέονται με το θέρετρο Κούσνερ στην Αλβανία

Η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς της Αλβανίας (SPAK) ζήτησε τη σύλληψη 20 Αλβανών, που κρίνονται ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με τους ορισμένους από τους υπόπτους να ενδέχεται να συνδέονται με ένα τουριστικό σχέδιο που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Το σχέδιο του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και της συζύγου του Ιβάνκα Τραμπ, προβλέπει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για ένα σύμπλεγμα από ξενοδοχεία και βίλες στις ακτές της Βιόσα/Νάρτα, σε απόσταση 150 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Τιράνων, καθώς και ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο στο ακατοίκητο νησί Σαζάν, που παλιότερα αποτελούσε στρατιωτική βάση.

Το πρότζεκτ αυτό τουριστικής αξιοποίησης απειλεί προστατευμένη περιοχή της Αλβανίας και ενώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ζητούν να σταματήσει η υλοποίηση του.

Επίσης, μεγάλες διαδηλώσεις γίνονται τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα κατά του σχεδίου. Χιλιάδες διαδήλωσαν και σήμερα στα Τίρανα, ενώ διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με την SPAK, μια έρευνα για διεθνές εμπόριο κοκαΐνης αποκάλυψε την εμπλοκή πολλών ατόμων σε «ενέργειες που φέρονται να χρησίμευαν στην απόκρυψη προέλευσης περιουσιακών στοιχειών και στην ενσωμάτωση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην επίσημη οικονομία».

Από τα 20 άτομα που καταζητούνται, τέσσερα συνελήφθησαν σήμερα, ανακοίνωσε η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στο τουριστικό σχέδιο του Κούσνερ.

Η ανακοίνωση της SPAK αναφέρει ότι η δικαιοσύνη εξέδωσε επίσης διαταγή δέσμευσης «περιουσιακών στοιχείων, σε αναφορά σε συμβάσεις πώλησης που συνήψαν οι πολίτες A.Sh, F.S και B.S με την εταιρεία 'A...L...D... sh.a'». «Το ποσό της διαταγής δέσμευσης υπερβαίνει τα 128,4 εκατομμύρια ευρώ», σημειώνεται.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι ορισμένες από αυτές τις επενδύσεις, για τις οποίες εγείρονται υποψίες για την νομιμότητά τους, «συνδέονται με ακίνητα και κατασκευαστικά έργα στα Τίρανα, την Παλάσα, τη Χειμάρρα και άλλες παράκτιες περιοχές».

Η εταιρεία A...L...D. θα μπορούσε να είναι η «Albania Land Development».

Σύμφωνα με δημόσια έγγραφα από το αλβανικό εμπορικό επιμελητήριο που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, αυτή είναι η οντότητα που απέκτησε τεράστια οικόπεδα στο Ζβέρνετς, τα οποία φαίνεται να αντιστοιχούν στην περιγραφή του τουριστικού έργου που έδωσε πρόσφατα η Ιβάνκα Τραμπ σε ένα podcast.