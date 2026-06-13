Μαθητές από την Πάτρα «συμμάχησαν» με την Τεχνητή Νοημοσύνη για να σώσουν το νερό!

Μπορεί ένα παιδί του δημοτικού να συμβάλει στην παγκόσμια συζήτηση για τη βιωσιμότητα; Η απάντηση είναι κατηγορηματικά ναι.

Μέσα από το ευρωπαϊκό έργο eTwinning με τίτλο «Water-Wise Hobbies», μαθητές ηλικίας 10 έως 12 ετών απέδειξαν ότι η οικολογική συνείδηση δεν είναι θεωρία στα βιβλία, αλλά καθημερινή πράξη.

Υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας, κας Διαμαντέλλη Μαριάνθης, τη διαθεματική συνεργασία του εκπαιδευτικού Πληροφορικής, κ. Γιαννακόπουλου Άρη, και την πολύτιμη αρωγή του Διευθυντή του σχολείου, κ. Σκεπετάρη Ηλία, οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Πατρών συμμετείχαν ενεργά ως μέλη ενός διεθνούς δικτύου με μαθητές από δύο τάξεις ενός σχολείου της Ιταλίας και από δύο σχολεία της Τουρκίας. Στόχος τους; Να βρουν έξυπνους τρόπους για να μειώσουν την κατανάλωση νερού που συνδέεται με τις αγαπημένες τους δραστηριότητες: το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, τη ζωγραφική και τον χορό.

Καταιγισμός ιδεών με AI και διακρατική συνεργασία

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του έργου ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές αξιοποίησαν τα πιο σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για να φτάσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα:

● Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης: Υπό την άμεση καθοδήγηση και επίβλεψη των εκπαιδευτικών τους, τα παιδιά επιστράτευσαν εργαλεία Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT και Gemini), και συνδύασαν τις απαντήσεις των εργαλείων με τις δικές τους δημιουργικές ιδέες.

● Ζωντανή Συνδιαμόρφωση: Σε μια μεγάλη διαδικτυακή συνάντηση, οι μαθητές χωρίστηκαν σε 5 διακρατικές ομάδες, αναλαμβάνοντας από μία δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μέσα από το “Forum” της ψηφιακής πλατφόρμας “TwinSpace” (του ασφαλούς ευρωπαϊκού δικτύου του eTwinning), παρουσίασαν τις προτάσεις τους, διαπραγματεύτηκαν και συναποφάσισαν ποιες από τις δικές τους ιδέες –καθώς και τις προτάσεις της AI– θα κρατούσαν τελικά. Έτσι, έβλεπαν σε πραγματικό χρόνο τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων τους να εργάζονται από τις χώρες τους, ενώ παράλληλα συνέθεταν από κοινού το τελικό τους υλικό.

● Η σφραγίδα του ειδικού: Επιπλέον, οι μαθητές υπέβαλαν στοχευμένα ερωτήματα μέσω email στο Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE). Το MEdIES, το καταξιωμένο εκπαιδευτικό δίκτυο του MIO-ECSDE, ανταποκρίθηκε άμεσα και παρείχε στους μαθητές εξειδικευμένες επιστημονικές λύσεις, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο τελικό υλικό, προσδίδοντας επιστημονική εγκυρότητα στις προτάσεις τους.

Από το Gamma AI στο ψηφιακό κουίζ του Kahoot!

Ο ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών φάνηκε και στο πώς οργάνωσαν τη δουλειά τους. Μέσα από μια ασύγχρονη συζήτηση, τα παιδιά πρότειναν και εξέτασαν διάφορα ψηφιακά εργαλεία παρουσιάσεων, για να καταλήξουν τελικά –μετά από κοινή απόφαση– στη χρήση του πρωτοποριακού Gamma AI (ενός εργαλείου Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης που δημιουργεί αυτόματα παρουσιάσεις).

Κάθε ένα από τα 5 συμμετέχοντα σχολικά τμήματα της σύμπραξης ανέλαβε τη δημιουργία μιας παρουσίασης για μία δραστηριότητα, ορίζοντας έναν μαθητή-γραμματέα που ανήκε στην αντίστοιχη διακρατική ομάδα. Αυτός ανέλαβε να συγκεντρώσει το σύνολο των ιδεών που η διακρατική του ομάδα είχε συναποφασίσει στη διαδικτυακή τους συνάντηση, καθώς και τις επιστημονικές οδηγίες του MEdIES, προκειμένου να δημιουργήσει, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, το προσχέδιο της παρουσίασης μέσω του Gamma AI.

Στη συνέχεια, η παρουσίαση εξήχθη σε μορφή PowerPoint, ώστε ο μαθητής-γραμματέας, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης, να προχωρήσει στις απαραίτητες τελικές διορθώσεις και τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου. Όλες οι ολοκληρωμένες ψηφιακές παρουσιάσεις αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του έργου, αποτελώντας πλέον έναν πλήρη οδηγό διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο.

Στο κλείσιμο του έργου, για να βεβαιωθούν ότι όλοι έμαθαν τα μυστικά της εξοικονόμησης νερού, έγινε μια συναρπαστική ανταλλαγή: κάθε σχολικό τμήμα «υιοθέτησε» το ψηφιακό υλικό ενός άλλου και δημιούργησε βασισμένο σε αυτό ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων Kahoot!

Έτσι, στην τελευταία μεγάλη διαδικτυακή τους συνάντηση, οι μαθητές από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία συμμετείχαν όλοι μαζί σε μια ζωντανή διαδικτυακή αναμέτρηση γνώσεων, διασκέδασαν και δοκίμασαν τις γνώσεις τους πάνω στις λύσεις που οι ίδιοι είχαν αναπτύξει.

Αντίκτυπος που ξεπερνά τα σύνορα

Μέσα από αυτή τη δράση, που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τους Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ για Ποιοτική Εκπαίδευση (SDG 4) και Καθαρό Νερό (SDG 6), οι μαθητές δεν κέρδισαν απλώς ψηφιακές και διαπολιτισμικές δεξιότητες, χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα σε πραγματικές συνθήκες συνεργασίας μέσα σε ένα διακρατικό περιβάλλον. Κέρδισαν το βίωμα του ενεργού πολίτη του κόσμου, που ξέρει να ερευνά, να συνεργάζεται δημοκρατικά, να αξιοποιεί την τεχνολογία του αύριο και να προστατεύει τον πλανήτη στην πράξη.