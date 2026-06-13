Γλυφάδα: Εκλεβαν κλιματιστικά από σχολεία - Τρεις συλλήψεις

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών από σχολεία και καταστήματα προχώρησαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, με τη συνδρομή της Ασφάλειας Γλυφάδας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τρία άτομα, ηλικίας 41, 38 και 36 ετών, είχαν δημιουργήσει εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο, με σκοπό την αφαίρεση κλιματιστικών από περιοχές των νοτίων προαστίων.

Συνολικά έχουν εξιχνιαστεί πέντε υποθέσεις κλοπών, εκ των οποίων οι τρεις αφορούν σχολεία της Γλυφάδας. Για να δυσχεραίνουν το έργο των αστυνομικών, οι συλληφθέντες άλλαζαν οχήματα κατά την αφαίρεση των κλιματιστικών, έχοντας στην κατοχή τους τρία επιχειρησιακά οχήματα.

Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από ομάδα της ΔΙΑΣ στη Βούλα, ενώ στην κατοχή τους εντοπίστηκαν τέσσερις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού, εξαρτήματα κλιματιστικών και πλήθος εργαλείων.