Η μία στις 14.000.606 - Η μοναδική πιθανότητα να σωθεί το σύστημα Μητσοτάκη

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κυβερνά πλέον. Επιβιώνει. Και αυτή η διαφορά είναι ορατή παντού: στα ταμεία των σούπερ μάρκετ, όπου πολίτες κοιτούν αμήχανα την απόδειξη, στα σπίτια που χάθηκαν σε funds, στα νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα, στην ακρίβεια που στραγγαλίζει αθόρυβα και μεθοδικά. Η οργή δεν είναι πλέον διάχυτη. Είναι συμπαγής, χειροπιαστή και ωριμάζει με κάθε μέρα που περνά.

Τα επιδόματα-σταγόνες δεν αντιμετωπίζουν την καταστροφή. Την καλύπτουν προσωρινά, σαν χαρτοπετσέτα πάνω σε ανοιχτή πληγή. Οι βολεμένοι του «συστήματος Μητσοτάκη» — οι λίγοι και εκλεκτοί που ευημερούν ενώ ο υπόλοιπος κόσμος πνίγεται — δεν μπορούν να ανακόψουν αυτή την πτώση. Μαθηματικά αδύνατο. Ή, για να είμαστε ακριβείς: εξαιρετικά απίθανο.

Στο Avengers: Infinity War, ο Doctor Strange εξετάζει 14.000.605 εκδοχές του μέλλοντος και λέει ψύχραιμα στον Τόνι Σταρκ: «Σε μία μόνο νικάμε». Αυτή ακριβώς είναι σήμερα η θέση της Ν.Δ. απέναντι στον ελληνικό λαό: μία στις 14.000.606. Και το ξέρουν.

Γι’ αυτό έχουν αρχίσει εδώ και καιρό να στήνουν τη σκηνογραφία της επόμενης ημέρας. Ο πραγματικός αντίπαλος που τους τρομάζει δεν είναι προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα — ένα κόμμα χωρίς οργανωτική δομή, χωρίς στελέχη στη χώρα, χωρίς συγκροτημένο πρόγραμμα, με τους μισούς πρώην συνεργάτες του να τον αποδοκιμάζουν δημοσίως. Αυτό που τους χαλάει τον ύπνο είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που έχει πρόγραμμα εξόδου από το τέλμα, στελέχη σε κάθε γωνιά της χώρας, και ιδεολογική ταυτότητα που δεν χρειάζεται να την εφεύρει κάθε πρωί από την αρχή.

Έτσι λειτουργεί το σύστημα: κατασκευάζει μια παράλληλη πραγματικότητα. Τοποθετεί τον Τσίπρα στο κέντρο της αντιπολίτευσης, παρά το γεγονός ότι το κόμμα του είναι εκτός Βουλής. Του δίνει βήμα δυσανάλογο με την πολιτική του ισχύ. Δημοσιολόγοι, περιφερόμενοι δημοσκόποι και οι γνωστοί «λάγοι» της εξουσίας εργάζονται ακατάπαυστα για να πείσουν τον οργισμένο κόσμο ότι το άμορφο αυτό σχήμα αξίζει την προσοχή του.

Ταυτόχρονα, ο κρατικός και παρακρατικός μηχανισμός έχει στρέψει εδώ και καιρό με όλη του τη δύναμη τα πυρά στο ΠΑΣΟΚ και στον Πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη. Πρώτα οι υποκλοπές — ψάχνοντας κάτι, οτιδήποτε. Δεν βρήκαν τίποτα. Μετά η δολοφονία χαρακτήρα από συστημικά ΜΜΕ και τα χιλιάδες καλοπληρωμένα τρολ στα social media. Ούτε αυτό απέδωσε. Τώρα η νέα στρατηγική: ενισχύουν τον «μπαμπούλα Τσίπρα» για να σκορπίσουν απογοήτευση, να αποτρέψουν πολίτες από την κάλπη, ή να τους ωθήσουν σε ψήφο που δεν θα “πονέσει” την κυβέρνηση.

Στόχος τους είναι η πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Θέλουν να κάνουν πραγματικότητα εκείνη τη μία στις 14.000.606 πιθανότητα. Να μετατρέψουν τη σίγουρη ήττα τους σε θρίαμβο της χειραγώγησης.

Γιώργος Καρβουνιάρης

Δημοσιογράφος, Αν. Γραμματέας Τομέα Επικοινωνίας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής