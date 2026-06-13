Ολυμπιακός: Η απονομή του τροπαίου στον πρωταθλητή Ελλάδας του 2026

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26, μετά τη νίκη του με 89-85 κόντρα στον Παναθηναϊκό στον 5ο τελικό της GBL και σήκωσε το τρόπαιο στο ΣΕΦ.

Μετά από μία σπουδαία “μάχη” που κρίθηκε στον 5ο τελικό της GBL, ο Ολυμπιακός “λύγισε” τον Παναθηναϊκό και μετά τον τίτλο της Euroleague πήρε και το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Μέσα σε αποθέωση έτσι στο ΣΕΦ, οι παίκτες του Ολυμπιακού τοποθετήθηκαν στο βάθρο των νικητών και ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου, έδωσε το τρόπαιο σε Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ και Φουρνιέ, για να σηκώσουν οι τέσσερις παίκτες το τρόπαιο στον αέρα, οδηγώντας σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε φέτος τρεις τίτλους, αφού ξεκίνησε με το Super Cup και ακολούθησαν η Euroleague και η GBL.