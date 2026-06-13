Το βίντεο από το άγριο επεισόδιο Τζόουνς – Ναν στα αποδυτήρια

Επεισοδιακό ήταν το φινάλε του Game 5 στο ΣΕΦ, στο οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-85 του Παναθηναϊκού AKTOR.

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα υπήρξε σύρραξη στα αποδυτήρια μεταξύ Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ερυθρόλευκοι προτίθενται να καταθέσουν μηνύσεις σε Ναν και Λεσόρ.

Όπως μεταφέρθηκε στη Δημόσια Τηλεόραση, οι Πειραιώτες κατήγγειλαν πως ο Κέντρικ Ναν επιτέθηκε πρώτος προς τον Ταϊρίκ Τζόουνς, πιάνοντάς τον από τον λαιμό. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό, οι ερυθρόλευκοι καταγγέλουν πως ο Ματίας Λεσόρ χτύπησε αστυνομικό.

Από την πλευρά της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός πρόκειται να κάνει μήνυση στον Ταϊρίκ Τζόουνς, υποστηρίζοντας ότι γρονθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν.

Οι δύο παίκτες συναντήθηκαν στα όρια της φυσούνας και των αποδυτηρίων, αφού είχαν αποβληθεί κατά τη διάρκεια του ματς και εκεί συνέβη το περιστατικό.