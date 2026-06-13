Εξάρχεια: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς στη μέση του δρόμου - Βρέθηκαν πέντε κάλυκες

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη στα σκαλάκια
Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε στο βράδυ του Σαββάτου (13/6) ένας άνδρας περίπου 35 ετών στην περιοχή των Εξαρχείων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη βρέθηκε το πτώμα του άνδρα, πιθανότατα αραβικής καταγωγής, που έφερε θανάσιμα τραύματα από πολλούς πυροβολισμούς, οι οποίοι και ακούστηκαν καθαρά στο σημείο, ενώ φαίνεται πως υπήρχαν και αρκετοί μάρτυρες.
Στο οδόστρωμα βρέθηκαν πέντε κάλυκες.
Ο δράστης αναζητείται από την Αστυνομία.
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