Ρίο: Φέρι περισυνέλεξε 70χρονη λουόμενη που παρασύρθηκε από ρεύματα

Φέρι της Γραμμής Ρίο Αντίρριο διέσωσε, το μεσημέρι του Σαββάτου, λουόμενη που είχε παρασυρθεί από τα ρεύματα, κάνοντας το μπάνιο της στην περιοχή του Ρίου.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, την εντολή έδωσε το λιμενικό και το «Αντώνιος Μ.» με καπετάνιο τον κ. Θανάση Αλεξοπουλο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο, έσπευσε στο σημείο όπου βρισκόταν η 70χρονη.

Τα μέλη του πληρώματος απομάκρυναν από το νερό τη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή όπου εξετάστηκε από γιατρούς και διαπιστώθηκε πως είναι καλά στην υγεία της.