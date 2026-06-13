Τραμπ: «Αύριο η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι η συμφωνία με το Ιράνέχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, προσθέτοντας μάλιστα πως αμέσως μετά τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για όλους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως «σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, θα πάμε μέσα και θα απομακρύνουμε την πυρηνική σκόνη».

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

Ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και η συμφωνία του με το Ιράν, το JCPOA, ήταν ένας εύκολος, όμορφος, ομαλός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο, το οποίο το Ιράν θα είχε αποκτήσει έξι χρόνια πριν και θα το είχε χρησιμοποιήσει πολύ νωρίτερα από τώρα.

Η δική μου συμφωνία με το Ιράν είναι το ακριβώς αντίθετο, ένα ΤΕΙΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ! Στην πραγματικότητα, δεν θέλουν πλέον πυρηνικό όπλο, ούτε θα αποκτήσουν, είτε μέσω αγοράς, ανάπτυξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής απόκτησης.

Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και αμέσως μετά την υπογραφή της, το Στενό του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από αυτή που είχαν προηγούμενες κυβερνήσεις. Σε αντίθεση με τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια πληρωμών του Ομπάμα προς αυτούς, συμπεριλαμβανομένων 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, δεν θα υπάρξουν ανταλλαγές χρημάτων.

Σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, θα πάμε μέσα και θα πάρουμε την πυρηνική σκόνη, θαμμένη βαθιά, χάρη στα όμορφα βομβαρδιστικά B-2 και τους λαμπρούς πιλότους τους, και θα την αραιώσουμε και θα την καταστρέψουμε, είτε στο Ιράν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Ιράν και όλη τη Μέση Ανατολή στο μέλλον. Ελπίζουμε αυτή η διαδικασία να λειτουργήσει γρήγορα, εύκολα και ομαλά. Αν δεν γίνει, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική, ελπίζουμε να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να χρησιμοποιηθεί.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ

Πακιστάν: «Πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία»

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ανέφερε σε ανάρτηση του, ότι η υπογραφή της συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βρίσκεται «πιο κοντά από ποτέ» και ότι πιθανότατα «αναμένεται τις επόμενες 24 ώρες», κάτι που ουσιαστικά όμως διέψευσε το Ιράν.

Το Πακιστάν, το οποίο έχει ενεργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ των δύο χωρών καθ? όλη τη διάρκεια του πολέμου, «συνεργάζεται τώρα στενά και με τις δύο πλευρές για να οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα», δήλωσε ο ίδιος στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα τις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας αμέσως μετά, ακολουθούμενη από συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τη συνεχή δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους αδελφούς μας στην περιοχή για την υποστήριξή τους. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη».