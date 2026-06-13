Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Χάρη Μπότση: Εικόνες από τον γάμο

Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε σήμερα, Σάββατο (13.06.2026) με τον σύντροφό της Φάνη Μπότση γίνεται στη Μεσσηνία.

Στην εκκλησία συνόδεψε την ηθοποιό και παρουσιάστρια ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της.

Οι δύο ερωτευμένοι θέλησαν να κρατήσουν ως επτασφράγιστο μυστικό όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το μυστήριο. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους του ζευγαριού είναι οι καλοί φίλοι της νύφης, Άρης Καβατζίκης και Μαρία Μπεκατώρου. Ο δημοσιογράφος ήταν εκείνος που μοιράστηκε στα social media τις πρώτες εικόνες από τον γάμο.

Σημειώνεται ότι εδώ και καιρό ότι η δεξίωση που έχει οργανώσει η Δανάη Μπάρκα θα γίνει αμέσως μετά τον γάμο στην ξενοδοχειακή μονάδα που έχει η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου.