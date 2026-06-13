Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Άγριος καυγάς στο ΣΕΦ με τον Τζόουνς να πιάνει από το λαιμό τον Ναν

Μεγάλη ένταση υπήρξε στον 5ο τελικό της GBL, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, με τον Κέντρικ Ναν να έχει ένα σοβαρό επεισόδιο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, μετά από καυγά με τον Σάσα Βεζένκοφ.

Όλα ξεκίνησαν μετά από ένα φάουλ του Κέντρικ Ναν στον Σάσα Βεζένκοφ, με τους δύο παίκτες να… συνεχίζουν τη φάση ανταλλάσσοντας μερικά… γαλλικά. Σε εκείνο το σημείο όμως, στον καυγά μπήκε και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που τα έκανε… χειρότερα.

Ο Αμερικανός σέντερ των Πειραιωτών έπιασε από το λαιμό τον γκαρντ του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα να υπάρξει μία συμπλοκή στο παρκέ και να χρειαστεί η επέμβαση των ψυχραιμότερων για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Οι διαιτητές στη συνέχεια εξέτασαν τη φάση και απέβαλλαν και τους δύο παίκτες, με την απώλεια να είναι μεγαλύτερη για τους “πράσινους”, αφού ο Ναν ήταν ήδη ο πρώτος σκόρερ τους στο ματς.

Η φάση έγινε στα μέσα του τρίτου 10λέπτου.