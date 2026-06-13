ΕΙΝΑ: Παραίτηση ακτινολόγου στο Καραμανδάνειο - «Καμπανάκι» για την υποστελέχωση του ΕΣΥ

Την εικόνα ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας που δοκιμάζεται από σοβαρές ελλείψεις προσωπικού περιγράφει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας (ΕΙΝΑ), με αφορμή την παραίτηση ενός από τους δύο ακτινολόγους του Καραμανδάνειου Παιδιατρικού Νοσοκομείου Πατρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αποχώρηση, που αποδίδεται στην υπερεφημέρευση και την εντατικοποίηση της εργασίας, αφήνει το νοσοκομείο με έναν μόνο ακτινολόγο, ενώ η ΕΙΝΑ προειδοποιεί για κινδύνους στη λειτουργία της μονάδας και ζητά την άμεση προκήρυξη όλων των αναγκαίων θέσεων.

Η ανακοίνωση

Μπορεί ο υπουργός να διατυμπανίζει πως το ΕΣΥ βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση από ποτέ, ωστόσο η πραγματικότητα τον διαψεύδει καθημερινά. Τελευταίο επεισόδιο η παραίτηση του ενός από τους δύο ακτινολόγους του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου λόγω υπερεφημέρευσης- εντατικοποίησης της εργασίας, αφήνοντας το εν λόγω νοσοκομείο-που εξυπηρετεί ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα- με έναν μόνο ακτινολόγο. Φαίνεται πως παρά τις φανταχτερές δηλώσεις για την ανακαίνιση των υποδομών, οι νοσοκομειακές δομές απογυμνώνονται καθημερινά από προσωπικό γεγονός απότοκο της υποστελέχωσης, της μισθολογικής και επιστημονικής υποβάθμισης.

Επόμενο βήμα για τις διοικήσεις της ΥΠΕ και των νοσοκομείων της περιοχής? Εντέλλεσθε που ετοιμάζονται για το ΓΝ Πατρών και μάλιστα σε μια θέση που απαιτείται και εμπειρία στον παιδικό και νεογνικό πληθυσμό, γεγονός επισφαλές τόσο για τους νεαρούς ασθενείς όσο και για τους συναδέλφους. Τα επιχειρήματα των διοικούντων? Δεν υπάρχει άλλη λύση για την «έκτακτη» αυτή συνθήκη, όπως πάντα άλλωστε. Ωστόσο και εδώ η πραγματικότητα αποδομεί τα όποια επιχειρήματα μιας και η τελευταία πολυδιαφημισμένη προκήρυξη περιλαμβάνει μόνο μια θέση ακτινολόγου για το συγκεκριμένο νοσοκομείο!

H μεγάλη εικόνα συμπληρώνεται με τα καραβάνια των συναδέλφων που ξεκινούν για Πύργο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, απλά για να συμπληρώνεται ένα όνομα σε ένα χαρτί προγράμματος εφημεριών και αυτό για τον υπουργό αποτελεί πρότυπο λειτουργίας. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πολυδιαφημισμένες προκηρύξεις –που δεν αναπληρώνουν ούτε τις αποχωρήσεις των τελευταίων χρόνων θα είναι πιθανά άγονες ,γιατί άγονη είναι η πολιτική της τωρινής και όλων των τελευταίων κυβερνήσεων που ενισχύει τον εμπορευματικό χαρακτήρα των νοσοκομείων και καταβαραθρώνει επιστημονικά και μισθολογικά τους υγειονομικούς.

Φτάνει ως εδώ!

Να σταματήσει το αίσχος των μετακινήσεων! Να προκηρυχθούν με κατεπείγοντα χαρακτήρα όλες οι απαιτούμενες θέσεις τόσο ακτινολόγων για το παιδιατρικό νοσοκομείο όσο και στις υπόλοιπες ειδικότητες και δομές!