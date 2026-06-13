Σούπερ Ήρωες: H Ρένα βρίσκεται μπλεγμένη σε ένα ερωτικό τρίγωνο

Οι εξελίξεις στους «Σούπερ Ήρωες» συνεχίζουν να χαρίζουν άφθονο γέλιο, καθώς οι εργαζόμενοι του σούπερ μάρκετ βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ζωή.

Οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη, σε τρία επεισόδια γεμάτα χιούμορ και συγκίνηση από την Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 20:00, στον ΑΝΤ1.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 15 Ιουνίου – Επεισόδιο 29

Ο Βαγγέλης, ο άντρας της Έφης, επιστρέφει για να φτιάξει τα ηλεκτρικά της αποθήκης και για έναν ανεξήγητο λόγο δείχνει ανησυχητικά μεγάλη συμπάθεια στον Σπύρο. Στα ταμεία, ο Δημήτρης λανσάρει πειραματικά μια ουρά για να εξυπηρετούνται πιο αργά οι μοναχικοί πελάτες που θέλουν να πιάσουν την κουβέντα. Και παραδόξως, διαλέγει ως υπεύθυνη την Έφη.

Παράλληλα, ο Περικλής κλείνει τα 45 και ετοιμάζει έξοδο στα μπουζούκια, μόνο που κανείς από τους συναδέλφους του δεν θέλει να πάει. Στο μανάβικο, ο Αντώνης και η Ρένα έχουν αρχίσει να μένουν μαζί και η συγκατοίκησή τους είναι πολύ καλή… για να είναι αληθινή.

Guest: Θανάσης Δόβρης

Τρίτη 16 Ιουνίου – Επεισόδιο 30

Ο Δημήτρης βάζει κανόνα να μην χρησιμοποιεί το προσωπικό του ΣΟΥΠΕΡ κινητά εν ώρα εργασίας. Όμως τελικά, πέφτει ο ίδιος στην παγίδα του. Παράλληλα, ο Μάγκνους έρχεται να επιτηρήσει το μανάβικο και όταν καταφθάνει και ο Ιάκωβος… η Ρένα βρίσκεται μπλεγμένη σε ένα ερωτικό τρίγωνο.

Στα ταμεία, η Σταυρούλα ετοιμάζεται για ένα οικογενειακό τραπέζι με το σόι του Ζαχαρία, όμως εκείνος δεν δείχνει και τόσο πρόθυμος να πάει. Τέλος, ο Σπύρος προβληματίζεται για το πώς θα πει στην Έφη ότι ο Βαγγέλης την απατάει και καταλήγει να κάνει ψώνια μαζί της για τον ίδιο τον Βαγγέλη.

Guest: Θοδωρής Κατσαφάδος, Λένα Ζευγαρά, Κώστας Καζάκας, Ολυμπία Δεδοπούλου

Τετάρτη 17 Ιουνίου – Επεισόδιο 31

Τα πρώτα σύννεφα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στη συγκατοίκηση Αντώνη και Ρένας. Και γίνονται ακόμα χειρότερα όταν το σκάει από το σπίτι… ο Μανούσος! Μετά την αποκάλυψη ότι απατάει την Έφη, ο Βαγγέλης επιστρέφει στα ταμεία του μαγαζιού και προσπαθεί να την κερδίσει ξανά με κάθε τρόπο. Παράλληλα, ο Δημήτρης προσπαθεί να κάνει τη Χαριστέλλα να νιώσει λίγο καλύτερα για τον πατέρα της… πήζοντάς την στη δουλειά.

Στην αποθήκη, ο υπεύθυνος τροφοδοσίας όλης της αλυσίδας έρχεται να κάνει επιθεώρηση στον Ζαχαρία. Κι ενώ ο Ζαχαρίας δείχνει τον καλύτερο του εαυτό, ο υπεύθυνος μάλλον δεν είναι και τόσο καλός…

Guest: Θανάσης Δόβρης

ΣΕΝΑΡΙΟ: Θέμης Γκυρτής, Βασίλης Τσιγκριστάρης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μιχάλης Βογιατζάκης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιάννης Μπέζος, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλης Ντάρμας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: PEDIO PRODUCTIONS