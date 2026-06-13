Αλβανία: Διαμαρτυρίες για την ανέγερση και άλλου πολυτελούς θερέτρου στις ακτές της Αδριατικής

Περίπου 200 διαδηλωτές γκρέμισαν το Σάββατο (13/6) μεταλλικούς φράκτες και συρματοπλέγματα γύρω από ένα εργοτάξιο στις αλβανικές ακτές της Αδριατικής, όπου οικοδομείται ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα, σε μια ακόμη ένδειξη αυξανόμενης οργής κατά των κατασκευών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Οι Αλβανοί διαμαρτύρονται εδώ και εβδομάδες κατά της ανέγερσης ενός πολυτελούς θέρετρου που προωθείται από μια εταιρεία που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περιοχή κοντά στην Αυλώνα, η οποία αποτελεί βιότοπο για πολλά πτηνά, όπως φλαμίνγκο, αλλά είναι και σημείο φωλιάσματος για χελώνες.

Κάτοικοι του χωριού Ριόλ, που βρίσκεται σε μια περιοχή με αμμώδεις παραλίες και πευκοδάση στη βορειοδυτική Αλβανία, ξεσηκώθηκαν κατά του έργου, λέγοντας ότι κατασκευάζεται σε κατασχεμένη γη τους.

Κυμάτιζαν αλβανικές σημαίες και φώναζαν «Επανάσταση!» καθώς γκρέμιζαν τους φράχτες. Ξέσπασαν κάποιες συμπλοκές με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, αλλά η αστυνομία δεν τους εμπόδισε να αφαιρέσουν τα συρματοπλέγματα.

«Οι διαμαρτυρίες δεν θα σταματήσουν μέχρι να αποζημιωθούν οι κάτοικοι του χωριού. Είμαστε 200 οικογένειες των οποίων η γη έχει κατασχεθεί», δήλωσε ο 56χρονος Ζέκε Νικόλε Σουλάνι, ένας από τους αγρότες που διαμαρτύρονται εδώ και αρκετούς μήνες.

Το πολυτελές τουριστικό θέρετρο πέντε αστέρων στην τοποθεσία αναπτύσσεται από μια αλβανική εταιρεία και το έργο έλαβε το καθεστώς «ειδικού επενδυτή» από την αλβανική κυβέρνηση.

«Αυτό που συμβαίνει στη χώρα είναι τρέλα», δήλωσε ο Νικολίν Μαρκπαλάι, 60 ετών, ένας άλλος κάτοικος της περιοχής. «Ζητήσαμε από τους επενδυτές να έρθουν και να μιλήσουν τον κόσμο, αλλά αρνήθηκαν. Νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν όλο αυτόν τον πλούτο χωρίς να δώσουν κανένα λογαριασμό;»

Πηγή: The Guardian