Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 89-85: Πρωταθλητές Ελλάδας οι Πειραιώτες, νίκησαν τους πράσινους στον πέμπτο τελικό

Το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και δεύτερο σερί πανηγύρισε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε του Παναθηναϊκού με 89-85 στον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ και έκανε το double τη σεζόν 2025-26, αφού στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός ξέφυγε ακόμα και με 20 πόντους στον πέμπτο τελικό, ωστόσο ο Παναθηναϊκός με ηρωισμούς του Τολιόπουλου κατάφερε να φτάσει στο -4 (83-79) στο τελευταίο λεπτό.

Τότε, μίλησε ο Εβάν Φουρνιέ. Ο ήρωας του φετινού Ολυμπιακού βγήκε μπροστά και με 4/4 βολές έκανε το 87-79, υπογράφοντας και το ερυθρόλευκο πρωτάθλημα μετά την Euroleague.

Ο Γάλλος γκαρντ μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού. Ο πρώτος μέτρησε 22 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Σέρβος σέντερ κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια, έχοντας 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 τάπες.