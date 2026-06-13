Κρήτη: Τραγική κατάληξη στην αναζήτηση του 31χρονου στα Φαλάσαρνα

Ο 31χρονος που αναζητούνταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα Φαλάσαρνα Χανίων
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο 31χρονος σε δύσβατη περιοχή στα Φαλάσαρνα Κισάμου, στα Χανιά το Σάββατο.
Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΛΑΣ, κλιμάκια της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑΚ, αμέσως μόλις ενημερώθηκαν για την πτώση και τον τραυματισμό του από τη μητέρα του.
Η τετραμελής οικογένεια -το αντρόγυνο με τους δύο γιους- επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Φαλάσαρνας και στη συνέχεια, θέλησαν να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα.
Είναι πιθανό 31χρονος να επιχείρησε να κάνει βουτιά από τα βράχια και την πίσω μεριά της παραλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.
Ο νέος άνθρωπος φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του και μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Χανίων.
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