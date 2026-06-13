Athens Pride 2026: Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση υπερηφάνειας, αγάπης και ισότητας

Από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13.06.2026) ξεκίνησε να φτάνει πλήθος κόσμου στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή το καθιερωμένο Athens Pride, με το σημαντικό μήνυμα ισότητας, αποδοχής, σεβασμού και αγάπης από όλους προς όλους.

Το κέντρο της Αθήνας πλημμυρίζει όλο και περισσότερο από κόσμο, καθώς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του Athens Pride 2026 στην Πλατεία Συντάγματος. Πολίτες όλων των ηλικιών κρατώντας πανό, πλακάτ και σημαίες με τα χρώματα της LGBTQ+ κοινότητας συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα στη ζωή και την αγάπη.

Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι, παρά τα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, πολλά Queer άτομα – και ιδιαίτερα οι τρανς, non-binary και ίντερσεξ προσωπικότητες- εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπες με διακρίσεις, κοινωνικούς αποκλεισμούς και ελλιπή εκπροσώπηση.