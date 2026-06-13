Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Κυριακή 14-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΝΤΙΟΠΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΤΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΗΡΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΕΤΩΝ 63
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΟΔΥΣ. ΡΑΠΤΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 75
Κηδεύουμε την Δευτέρα 15-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΠΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΡΑΠΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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