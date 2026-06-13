Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15-6-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Κυριακή 14-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΑΝΤΙΟΠΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΤΑ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΗΡΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΕΤΩΝ 63

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΟΔΥΣ. ΡΑΠΤΗ

ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 75

Κηδεύουμε την Δευτέρα 15-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΠΤΗ

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΡΑΠΤΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες Πένθη
Info
Πένθη
["\u039a\u03b7\u03b4\u03b5\u03af\u03b5\u03c2 ","\u03a0\u03ad\u03bd\u03b8\u03b7"]
834509
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Info