Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15-6-2026

Κηδείες - Πένθη

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

Κηδεύουμε την Δευτέρα 15-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.

Κηδεύουμε την Κυριακή 14-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.

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