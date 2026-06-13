Γιάννης Σκοπελίτης: Ποιος ήταν ο θρυλικός καπετάνιος του Αιγαίου - Η προσφορά του στους νησιώτες

Ο επιχειρηματίας Γιάννης Σκοπελίτης άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο 13 Ιουνίου σε ηλικία 68 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του αλλά και ολόκληρο το Αιγαίο Πέλαγος, με το οποίο είχε ταυτιστεί ο «καπετάν Γιάννης».

Για δεκαετίες, το όνομά του ήταν συνώνυμο της συγκοινωνίας στις Μικρές Κυκλάδες, πριν αυτές βυθιστούν στο πένθος στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του. Για τους κατοίκους της Δονούσας, της Σχοινούσας, των Κουφονησίων, της Ηρακλειάς και της Αμοργού, ο «καπετάν Γιάννης» δεν ήταν απλώς ένας πλοιοκτήτης ή καπετάνιος. Ήταν ο άνθρωπος που εξασφάλιζε ότι τα νησιά τους παρέμεναν συνδεδεμένα με τον υπόλοιπο κόσμο.

Η ιστορία της οικογένειας Σκοπελίτη ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1950 και έμελλε να γίνει συνώνυμο των νησιών του Αιγαίου, καθώς σε μια εποχή που τα μικρά νησιά των Κυκλάδων έμοιαζαν για πολλούς απομονωμένα σημάδια στον χάρτη, η οικογένεια Σκοπελίτη ανέλαβε να εξυπηρετήσει γραμμές που οι μεγάλοι ακτοπλοϊκοί όμιλοι δεν θεωρούσαν οικονομικά βιώσιμες.

Το πλοίο που έγινε αναπόσπαστο κομμάτι των νησιών

Το ιστορικό πλοίο «Express Skopelitis» ναυπηγήθηκε το 1986 στη Θεσσαλονίκη με το όνομα Eressos II. Αρχικά εξυπηρετούσε τη γραμμή Μυτιλήνη–Αϊβαλί για λογαριασμό της εταιρείας Baïraktaris Shipping.

Το 1998 αγοράστηκε από την οικογενειακή εταιρεία Small Cyclades Lines της οικογένειας Σκοπελίτη και μετονομάστηκε σε Express Skopelitis. Αντικατέστησε το παλαιότερο πλοίο «Σκοπελίτης», το οποίο εξυπηρετούσε ήδη τις Μικρές Κυκλάδες.

Εξυπηρετούσε τη γραμμή Νάξος, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσια, Δονούσα, Αμοργός και κατά περιόδους επεκτείνεται προς Ίο και Σαντορίνη. Σε βάθος δεκαετιών μετέφερε τρόφιμα, φάρμακα, μαθητές, εργαζομένους, ασθενείς, τουρίστες, αλλά και επείγοντα φορτία όταν οι καιρικές συνθήκες καθιστούσαν ανέφικτη κάθε άλλη επαφή των νησιών αυτών με τον υπόλοιπο κόσμο.

Για τον λόγο αυτό αγαπήθηκε από πολλούς κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων, καθώς κυριολεκτικά συνέδεε τη ζωή των νησιών με τον υπόλοιπο κόσμο για δεκαετίες.

Ο καπετάνιος των δύσκολων καιρών

Η μεγαλύτερη αναγνώριση που κέρδισε ο Γιάννης Σκοπελίτης δεν προήλθε από επιχειρηματικές επιτυχίες αλλά από τη συνέπεια που επέδειξε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Σε περιόδους κακοκαιρίας, αποκλεισμών ή έκτακτων αναγκών, οι νησιώτες γνώριζαν ότι ο καπετάν Γιάννης θα έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να φτάσει στα λιμάνια τους.

Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης τον μετέτρεψε σε λαϊκό ήρωα του Αιγαίου, πολύ πέρα από τα όρια της ναυτιλιακής του δραστηριότητας. Στις Μικρές Κυκλάδες το επώνυμο Σκοπελίτης σταδιακά έγινε συνώνυμο με τη στήριξη σε πολίτες, επιχειρήσεις και ταυτίστηκε με τη νησιωτικότητα και το γαλάζιο του Αιγαίου Πελάγους.

Με συνέπεια υπηρετούσε τις τοπικές κοινωνίες των νησιών, τα συνέδεε με τον έξω κόσμο και είχε παρουσία σε κάθε δύσκολη στιγμή. Πολλοί κάτοικοι των Μικρών Κυκλάδων μεγάλωσαν βλέποντας το πλοίο να αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους.

Η μάχη με τον καρκίνο

Ο Γιάννης Σκοπελίτης έδωσε πολυετή μάχη με τον καρκίνο και πάλεψε με κάθε ικμάδα των δυνάμεων του για περίπου μία δεκαετία, πριν η επάρατη νόσος του στερήσει τη ζωή, πριν κάνει τα ολογάλανα νερά του Αιγαίου να «θαμπώσουν» έστω και για λίγο.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο το Αιγαίο, με κατοίκους, τοπικούς φορείς και ανθρώπους της ναυτιλίας να μιλούν για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην εξυπηρέτηση των νησιωτών.

Η κληρονομιά του

Το όνομα Σκοπελίτης έγινε συνώνυμο της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των Μικρών Κυκλάδων. Η εξυπηρέτηση των άγονων γραμμών, τα επί δεκαετίες δρομολόγια που θεωρούνταν δύσκολα και συχνά οικονομικά ασύμφορα, έμειναν να τον θυμίζουν, ανάμεσα σε πολλά άλλα

Μετέφερε ανθρώπους, αγαθά και ελπίδα σε απομονωμένα νησιά, λειτουργώντας πολλές φορές ως κρίσιμος κρίκος της καθημερινής ζωής των κατοίκων και κατάφερε να γίνει γνωστός όχι ως επιχειρηματίας αλλά ως πρόσωπο που ενσάρκωσε την έννοια της νησιωτικής αλληλεγγύης.

Ο Γιάννης Σκοπελίτης δεν άφησε πίσω του απλά μια ναυτιλιακή αυτοκρατορία. Άφησε κάτι που για τους νησιώτες την αίσθηση ότι κάποιος ήταν πάντα εκεί όταν τον χρειάζονταν.

Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης, γιος του θρυλικού καπετάν Μήτσου Σκοπελίτη, του ψαρά από το Κουφονήσι, συνέχισε μια οικογενειακή διαδρομή που ξεκίνησε το 1956, όταν ο πατέρας του ανέλαβε, με ένα μικρό σκαρί, τον «Πανορμίτη», να συνδέσει τα μικρονήσια των Κυκλάδων με τη Νάξο και τον υπόλοιπο κόσμο.

Επί εβδομήντα χρόνια, τρεις γενιές Σκοπελίτη κράτησαν στις πλάτες τους τη σύνδεση των Μικρών Κυκλάδων. Μια γραμμή που δεν ήταν απλώς ακτοπλοϊκή. Ήταν γραμμή ζωής, επικοινωνίας, ανάγκης, ελπίδας και καθημερινότητας για τους κατοίκους των νησιών. Για τις Μικρές Κυκλάδες, ο «καπετάν Γιάννης» δεν ήταν απλώς ένας καπετάνιος. Ήταν ένα κομμάτι της ίδιας της ιστορίας τους.

πηγή newsit.gr