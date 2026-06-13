Λαγοκέφαλοι: Ραγδαία αύξηση στις ελληνικές θάλασσες - «Βγάζουμε έως και 20 ψάρια σε λίγες ώρες»

Η παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες είναι πλέον ένα διαρκώς αυξανόμενο φαινόμενο, που εντοπίζεται έντονα από την Κρήτη μέχρι το Νότιο Αιγαίο και τον Σαρωνικό.

Ο ερασιτέχνης ψαράς Βασίλης Σταθάκης που βρίσκεται στη Λακωνία μίλησε στην ΕΡΤ για το φαινόμενο.

Όπως είπε ο ίδιος είναι ερασιτέχνης ψαράς και έχει παρατηρήσει πως τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί οι λαγοκέφαλοι. «Από τις 5:30 το πρωί μέχρι τις 8 έχουμε φτάσει στο σημείο να βγάζουμε 15- 20 κομμάτια των δύο κιλών».

Στη ερώτηση γιατί έχουν αυξηθεί τόσο πολύ ο κ. Σταθάκης απαντά: «Ψαρεύω όλο τον χρόνο, έχω παρατηρήσει ότι τώρα αυξηθήκανε γιατί τον Μάιο μέσα στον κόλπο δεν επιτρεπόταν το ψάρεμα και οι ψαράδες επαγγελματίες και ερασιτέχνες μαζί με τα ψάρια που βγάζαμε, βγάζαμε και τους λαγοκέφαλους και τους κρατάγαμε κάπως σε μια ισορροπία, οπότε τον Μάιο που δεν ψάρευε κανείς εξαπλώθηκαν, οποτε τώρα τους ξαναμειώνουμε».

Ο κ. Σταθάκης εξήγησε με ποιο τρόπο πιάνουνε τους λαγοκέφαλους και τους εξοντώνουν. Στη συνέχεια και αφού τους σκοτώσουν τους ξαναρίχνουν στη θάλασσα καθώς κάποια ψάρια τρώνε κυρίως τα μέσα τους όπως τα αυγά καθώς οι λαγοκέφαλοι δεν μπορούν να καταναλωθούν από τους ανθρώπους.

Μάλιστα όπως είπε επειδή η εξάπλωσή τους είναι ραγδαία και είναι θέμα χρόνου να φτάσουν μέχρι την Αλεξανδρούπολη, το κράτος θα πρέπει να δώσει οικονομικά κίνητρα στους ψαράδες για να τα κυνηγήσουν όπως γίνεται και στην Κύπρο.

Όσον αφορά τους λουόμενους υπάρχει σπάνια περίπτωση να χτυπήσει κάποιο άνθρωπο καθώς έχει δύο πολύ μεγάλα δόντια που μοιάζουν με ράμφος.

Δείτε όσα είπε ο επαγγελματίας ψαράς