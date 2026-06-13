Ιράν: “Η υπογραφή της συμφωνίας με τις ΗΠΑ δεν θα γίνει την Κυριακή”

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ–Ιράν δεν θα υπογραφεί την Κυριακή, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπογραφεί μέσα στις «επόμενες ημέρες», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Τεχεράνης.

Ο Μπαγκάι δήλωσε ότι η πιθανότητα της υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ στις επόμενες ημέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί, αλλά πρόσθεσε ότι χρειάζεται προσοχή σχετικά με το οποιοδήποτε σχόλιο για την ημερομηνία της υπογραφής, εξαιτίας της «αστάθειας» της άλλης πλευράς.

«Το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου και σε αυτό το στάδιο έχει αποφασιστεί να μην υπάρξει συζήτηση για το πυρηνικό ζήτημα», δήλωσε, αναφερόμενος στο κείμενο που διαπραγματεύεται με διαμεσολάβηση του Πακιστάν.

«Πρέπει να περιμένουμε την ακριβή ώρα υπογραφής του μνημονίου· αν και δεν θα γίνει αύριο, δεν αποκλείεται να συμβεί τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, λόγω της αστάθειας της άλλης πλευράς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε δήλωση σχετικά με αυτή τη διαδικασία», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε το Σάββατο (13/6) ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως ανακοίνωσε ο Σαρίφ, το Πακιστάν προετοιμάζεται τώρα για μία ηλεκτρονική υπογραφή που αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες τεχνικού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι «βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ στο παρελθόν για μια ειρηνευτική συμφωνία» και πως η οριστικοποίησή της αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών, με την «ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας να ακολουθεί άμεσα» και στη συνέχεια τεχνικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα.

Ευχαρίστησε τις ΗΠΑ και το Ιράν για τη δέσμευσή τους στις διαπραγματεύσεις, καθώς και τις χώρες της περιοχής για τη στήριξή τους.

«Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία θα αποτελέσει ισχυρή βάση για διαρκή ειρήνη», κατέληξε.



