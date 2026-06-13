Ισόβια στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ στη Χαλκιδική για το δυστύχημα με τον 19χρονο

Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον οκτώ έτη επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική, για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 2024, που έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.

Με την ίδια απόφαση του δικαστηρίου, καταδικάστηκε και ο κατηγορούμενος μηχανολόγος – μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος – παιχνιδιού που σημειώθηκε το δυστύχημα. Στον συγκεκριμένο επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 13 ετών για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Αποφασίστηκε η έφεση του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής έως το εφετείο, υπό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.

Ένοχοι κρίθηκαν για την ίδια υπόθεση και οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι, η σύζυγός του ιδιοκτήτη (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης) και ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance». Στην πρώτη αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας και της επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών. Στον χειριστή του μοιραίου μηχανήματος αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και του συνολική επιβλήθηκε ποινή έξι ετών.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν και στους δύο αποφασίστηκε να έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό και έτσι αφέθηκαν ελεύθεροι έως το Εφετείο, όπως και ο μηχανολόγος - μηχανικός.

Τα τέσσερα συγκεκριμένα πρόσωπα παραπέμφθηκαν να δικαστούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον αδελφό του που επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή.

Το δικαστήριο σήμερα, υιοθετώντας ουσιαστικά την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ομόφωνα ενόχους τον ιδιοκτήτη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τη σύζυγό του και τον μηχανικό για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα και τον χειριστή του μοιραίου μηχανήματος για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο.

Η εισαγγελική πρόταση

Σημειώνεται ότι η απόφαση του δικαστηρίου έρχεται μετά πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν μάρτυρες, αξιολογήθηκε το αποδεικτικό υλικό και αναπτύχθηκαν οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

Στην πρότασή της η εισαγγελική λειτουργός είχε αναφέρει στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι το Crazy Dance βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς, σε έκταση που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά ακατάλληλο για λειτουργία.

Όπως είχε επισημάνει, επρόκειτο για ιδιοκατασκευή, χωρίς πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. Η ίδια ανέφερε ότι η θραύση ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης- ανεξαρτήτως βάρους ή ταχύτητας, κι ότι η μόνη ασφαλής λύση θα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού.

«Αν ενδιαφερόταν, θα είχε γνώσεις ασφάλειας που θα προστάτευαν τους ίδιους τους επιβαίνοντες, θα ενδιαφερόταν για τον έλεγχο» τόνισε η εισαγγελέας, μιλώντας για τον 60χρονο ιδιοκτήτη που βρίσκεται προσωπικά κρατούμενος (εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους που είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους).

«Αποδείχθηκε ότι δεν διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης. Το μηχάνημα δεν ήταν σωστά εδρασμένο. Προσέλαβε άπειρο και νεαρό χειριστή, δεν μερίμνησε να τον εκπαιδεύσει σωστά ή να απασχολήσει έναν πιο έμπειρο. Δεν απέκλεισε τη δυνατότητα του χειριστή να βάλει μεγαλύτερη ταχύτητα, θα μπορούσε να βάλει κόφτη. Προχώρησε στη λειτουργία χωρίς κανένα αξιόλογο μέτρο ασφαλείας, ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι. Επρόκειτο συνολικά για ελαττωματικό μηχάνημα, που έπρεπε όλο να αντικατασταθεί», συμπλήρωσε.