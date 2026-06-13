Κηφισός: Γερανός ξήλωσε πινακίδα - Δύο άτομα σε μηχανάκι γλίτωσαν τελευταία στιγμή (Βίντεο)

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, όταν γερανός φορτηγού προσέκρουσε σε πινακίδα σήμανσης, προκαλώντας την αποκόλληση τμημάτων της που κατέληξαν στο οδόστρωμα.

Την ώρα του συμβάντος, ένα μηχανάκι με δύο άτομα κινούνταν ακριβώς πίσω από το όχημα, με τους επιβαίνοντες να αποφεύγουν την πτώση των αντικειμένων κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, χωρίς να τραυματιστούν.

Βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα, Σάββατο (13/6) στα social media δείχνει τη στιγμή που το φορτηγό περνά κάτω από την πινακίδα και τη «χτυπά», ενώ τα οχήματα που ακολουθούν φρενάρουν απότομα για να αποφύγουν τα συντρίμμια.

Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της Πέτρου Ράλλη, όπου κινούνταν βανάκι της Εθνικής οδού, το οποίο επίσης σταμάτησε λόγω του ατυχήματος.