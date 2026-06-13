Κακουργηματική δίωξη στον παππού του 18 μηνών βρέφους το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή στο ΠΑΓΝΗ

Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του μόλις 18 μηνών βρέφους, που άφησε την τελευταία του πνοή στο ΠΑΓΝΗ, καθώς ο Εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του παππού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η δίωξη που ασκήθηκε στον 45χρονο είναι κακουργηματική. Ο ίδιος παραπέμφθηκε στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου, ενώ ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι διακομίστηκε εσπευσμένα, από τον παππού του, το βράδυ της Παρασκευής, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αφού η υγεία του είχε παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση. Λίγα 24ωρα πριν, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, είχε εξεταστεί από παιδίατρο και του είχε χορηγηθεί αγωγή.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι του έκαναν επί 48 λεπτά ΚΑΡΠΑ, το παιδί κατέληξε. Στο άκουσμα του θανάτου του, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο παππούς του λιποθύμησε.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 45χρονος είχε αναλάβει τη φροντίδα όχι μόνο του 18 μηνών κοριτσιού αλλά και ενός ακόμη εγγονού, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς οι γονείς των παιδιών εργάζονται εκτός Κρήτης.