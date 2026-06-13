Διπλό φονικό στο Αίγιο: Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός μετά τη απολογία του - Τι υποστηρίζει

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του στον ανακριτή για το διπλό φονικό στο Αίγιο.

Ενώπιον της ανακρίτριας απολογήθηκε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του news247.gr, η απολογία του ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6) με υπόμνημα, ενώ ο κατηγορούμενος απάντησε και στις ερωτήσεις που του υπέβαλε η ανακρίτρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος, που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της μέσα στο σπίτι τους, μέχρι αυτήν την ώρα αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς πως κοιμόταν και πως απλώς αντίκρισε την 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο Ολύμπιο νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο διπλό φονικό, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τους θανάτους της 54χρονης και του 26χρονου. Παράλληλα, φέρεται να δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές για κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με ιδιαίτερο βάρος να δίνεται στα εργαστηριακά ευρήματα που έχουν συλλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος. Κρίσιμη θεωρείται η ανάλυση του βιολογικού υλικού και των δειγμάτων DNA, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται να ρίξουν φως στις συνθήκες της υπόθεσης και ενδεχομένως να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις συνεχίζονται, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος ολοκλήρωσής τους. Τα αποτελέσματα θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας, καθώς ενδέχεται να επιβεβαιώσουν ή να ανατρέψουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Παρά την άρνηση του κατηγορουμένου, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα τον φέρουν στο επίκεντρο των ερευνώνως βασικό ύποπτο για το άγριο έγκλημα, με τις Αρχές να αναμένουν τα επιστημονικά ευρήματα που θα συμπληρώσουν το παζλ της υπόθεσης.

