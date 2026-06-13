Ιράν: Στις 4 Ιουλίου στην Τεχεράνη αρχίζει η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

Μετά από αρκετούς μήνες η ώρα για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ έφτασε.

Η κηδεία του θα αρχίσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στην πόλη Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν στις 9 Ιουλίου,

Την είδηση για την κηδεία Αλί Χαμενεΐ μετέδωσαν σήμερα, κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών και των Αμερικανών κατά της Τεχεράνης τον Φεβρουάριο, όταν και ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ο θάνατος του σηματοδότησε το τέλος των τριών και πλέον δεκαετιών που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Με θητεία 37 ετών, ήταν ο μακροβιότερος αρχηγός κράτους στη Μέση Ανατολή και ο δεύτερος μακροβιότερος Ιρανός ηγέτης του 20ού και 21ου αιώνα, μετά τον Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί.

Ο γιος του, Μοτζτάμπα, που τον διαδέχτηκε στις αρχές Μαρτίου, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε. Τραυματίστηκε από τους βομβαρδισμούς και μιλά μόνο με γραπτά μηνύματα.

Χιλιάδες Ιρανοί απότισαν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ τον Απρίλιο, 40 ημέρες μετά τον θάνατό του, όπως επιτάσσει το έθιμο.

Γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 1939. Το 1981, έπειτα από τη δολοφονία του Μοχάματ Αλί Ρατζάι, εξελέγη με σαρωτικό ποσοστό (97%) Πρόεδρος της χώρας. Την ίδια χρονιά στις 27 Ιουνίου, ο Χαμενεΐ, διέφυγε από εναντίον του δολοφονική απόπειρα, με βόμβα παγιδευμένη σε μαγνητόφωνο. Τον Οκτώβριο του 1981 έγινε ο πρώτος κληρικός που καταλάμβανε το προεδρικό αξίωμα στην ιστορία της χώρας. Κέρδισε ξανά τις προεδρικές εκλογές, το 1985.

Το 1989, μετά το θάνατο του στενού του συνεργάτη Αγιατολλάχ Χομεϊνί, έγινε θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν. Τήρησε θετική στάση απέναντι στην έλευση της τεχνολογίας στο Ιράν.

Ως ανώτατος ηγέτης, ο Χαμενεΐ ήταν η ισχυρότερη πολιτική αρχή στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ήταν ο αρχηγός του κράτους του Ιράν, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεών του και μπορούσε να εκδίδει διατάγματα και να λάμβανε τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις κύριες πολιτικές της κυβέρνησης στην οικονομία, το περιβάλλον, την εξωτερική πολιτική και τον εθνικό σχεδιασμό στο Ιράν.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2026, ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στην κατοικία του, κατά τη διάρκεια Αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στην χώρα. Μαζί του σκοτώθηκαν και μέλη της οικογένειάς του.







