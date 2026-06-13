Εντυπωσίασε η Κέιτ Μίντλετον στο Trooping the Colour για τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου

Το πρωί του Σαββάτου (13.06.2026) στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε η στρατιωτική παρέλασηTrooping the Colour, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο για να τιμηθούν τα επίσημα γενέθλια του μονάρχη.

Εκτός από τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν και άλλα μέλη της οικογένειας, όπως ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον με τα παιδιά τους.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 10:00 με την προσέλευση των στρατευμάτων και της βασιλικής πομπής με άμαξες από το Buckingham Palace προς το Horse Guards Parade. Μισή ώρα αργότερα έφτασε ο βασιλιάς Κάρολος και ξεκίνησε η παρέλαση, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα και στη συνέχεια η οικογένεια επέστρεψε στο Buckingham Palace. Τις εντυπώσεις έκλεψε η Κέιτ Μίντλετον, η οποία φόρεσε ένα υπέροχο γαλάζιο σύνολο που αναδείκνυε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και τα καστανά της μαλλιά.

Μαζί της ήταν εκτός από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, ήταν και τα τρία τους παιδιά, ο πρίγκιπας Γεώργιος, ο πρίγκιπας Λούις και την πριγκίπισσα Σάρλοτ. Η 44χρονη Κέιτ Μίντλετον φόρεσε ένα κομψό φόρεμα της Catherine Walker και ένα ασορτί καπέλο Philip Treacy. Κατά τη διάρκεια της πομπής βρισκόταν στη βασιλική άμαξα μαζί με τα παιδιά της και καθόταν δίπλα στον 8χρονο γιο της, Λουίς, που είναι ο μικρότερος.