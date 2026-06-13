Κως: Παραδόθηκαν τρία μνημεία που είχαν πληγεί από τον σεισμό του 2017

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, απέδωσε στους πολίτες της Κω, τρία σημαντικά έργα: Το αναστηλωμένο παλαιοχριστιανικό βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη στη θέση «Επτά Βήματα» -τα θυρανοίξια ετέλεσε ο Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου Ναθαναήλ- το αποκατεστημένο τέμενος Ντεφτερντάρ και την Πύλη του Φόρου, όπως πληροφορεί σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Τα συγκεκριμένα μνημεία είχαν υποστεί σημαντικότητες ζημίες από τον καταστροφικό σεισμό της 21ης Ιουνίου 2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που υλοποιήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού -συμπεριλαμβανομένου του έργου της αναστήλωσης του Κάστρου της Νερατζιάς- ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από τους εθνικούς πόρους του ΥΠΠΟ και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρώτος σταθμός της υπουργού Πολιτισμού ήταν το Παλαιοχριστιανικό Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη στη θέση «Επτά Βήματα», εμβληματικό μνημείο της πρώιμης χριστιανικής περιόδου. Τα θυρανοίξια του μνημείου πραγματοποιήθηκαν από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου Ναθαναήλ, σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης. Ο ίδιος εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς την υπουργό, επισημαίνοντας ότι η παρέμβασή της υπήρξε καθοριστική για τη διάσωση και αποκατάσταση του Βαπτιστηρίου. Ο Μητροπολίτης περικόσμησε τη Λίνα Μενδώνη με τον Χρυσό Σταυρό της «εν Δωδεκανήσω Εκκλησίας», ως αναγνώριση της προσφοράς της στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Δωδεκανήσων.

Η Υλυπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η τιμητική αυτή διάκριση ανήκει, δικαιωματικά, σε όλα τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού -στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και Συντήρησης και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου- που κατέθεσαν απόθεμα ψυχής για την αποκατάσταση του μνημείου. Θυμάμαι, το 2020, όταν αντικρίσαμε το καθημαγμένο Βαπτιστήριο από τον σεισμό, την οδύνη μας. Σήμερα, έχουμε θεραπεύσει τις βαθιές πληγές που άφησε πίσω του ο σεισμός του 2017 και γιορτάζουμε την απόδοση του μνημείου στην τοπική κοινωνία. Για το Υπουργείο Πολιτισμού είναι πάντα διπλή χαρά όταν τα μνημεία επανέρχονται στην αρχική τους χρήση. Όλα τα μνημεία που αποδίδουμε στην Κω είναι ζωντανά κατάλοιπα της πολυπολιτισμικής ιστορίας του νησιού. Τώρα, είναι ασφαλή, αποκατεστημένα και θωρακισμένα, σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη παρέχοντας μια αναβαθμισμένη, ολοκληρωμένη εμπειρία στους χιλιάδες επισκέπτες».

Στη συνέχεια, η Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε το αποκατεστημένο Τέμενος Ντεφτερντάρ, στην πλατεία Ελευθερίας. Το ιστορικό μνημείο του 18ου αιώνα, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τον σεισμό του 2017, αποκαταστάθηκε με τρόπο που διασφαλίζει πλέον την πλήρη στατική του επάρκεια. Παράλληλα, τέθηκε σε λειτουργία το πωλητήριο του ΟΔΑΠ, ενισχύοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η εικόνα εγκατάλειψης των σεισμόπληκτων μνημείων της Κω, την οποία αντιμετωπίσαμε, το 2020, αποτέλεσε για εμάς μια τραυματική εμπειρία που μετατράπηκε αμέσως σε χρέος. Σήμερα, ξεπερνώντας σύνθετες θεσμικές και τεχνικές προκλήσεις, έχουμε τη χαρά να αποδίδουμε στην τοπική κοινωνία το Τέμενος Ντεφτερντάρ πλήρως αποκατεστημένο. Το θεσμικό μας πλαίσιο επιβάλλει να αντιμετωπίζουμε τα μνημεία, όλων των ιστορικών περιόδων και όλων των ειδών, με τον ίδιο ακριβώς σεβασμό. Κάθε έργο που ολοκληρώνεται είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον τόπο. Όμως, τα έργα που εκτελεί το Υπουργείο Πολιτισμού επί των μεταφέροντας αξίες και συμβολισμούς. Κάθε ένα αποτελεί τμήμα της συλλογικής μνήμης. Κάθε ένα αποτελεί μέρος της πολυπολιτισμικής ταυτότητας του τόπου μας. Παράλληλα, αποτελούν πολύτιμους δημόσιους χώρους που διασφαλίζουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή».

Η Λίνα Μενδώνη απέδωσε και την αποκατεστημένη Πύλη του Φόρου, ένα από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά μνημεία της πόλης της Κω. Το έργο, υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και περιλάμβανε την πλήρη ανασυγκρότηση και στατική διασφάλιση της μνημειακής εισόδου, η οποία είχε υποστεί σοβαρές βλάβες από τον σεισμό, το 2017.

Ακολούθως, η υπουργός διενήργησε αυτοψία στο, υπό ολοκλήρωση, έργο της αποκατάστασης των σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων. Οι παρεμβάσεις στον νοτιοανατολικό προμαχώνα και στα τμήματα των οχυρώσεων αποκατέστησαν τη συνέχεια και την ασφάλεια του μεσαιωνικού αμυντικού ιστού της πόλης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία και ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της Κω.

Η Λίνα Μενδώνη ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα της στην Κω, παρέδωσε το άγαλμα του Αγίου Νικολάου, στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου Ναθαναήλ. Το άγαλμα, φυλασσόταν επί σειρά ετών στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο για λόγους προστασίας. Τωρα, επέστρεψε εκεί όπου ανήκει για να επανατοποθετηθεί στην ιστορική του θέση, δίπλα στην Ιπποτική Οικία Sans, στην είσοδο του λιμανιού Μανδράκι.

Με την ολοκλήρωση και απόδοση των έργων, η Κως ανοκτά τα σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της, πλήρως αποκατεστημένα και προσβάσιμα στους πολίτες και τους επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε κάθε γωνιά της χώρας, όπως καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.