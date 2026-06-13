Οριστικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν εντός 24 ωρών βλέπει το Πακιστάν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει την πολύμηνη πολεμική διαμάχη στη Μέση Ανατολή, με το τελικό κείμενο της συμφωνίας να έχει καταρτιστεί.

Το Πακιστάν προετοιμάζεται τώρα για μία ηλεκτρονική υπογραφή που αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες τεχνικού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα, πρόσθεσε ο Σαρίφ.

Ο Τραμπ μιλά για πρόοδο αλλά διατηρεί τις επιφυλάξεις του

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ανέστειλε προγραμματισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, επικαλούμενος σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, χθες, Παρασκευή, απέρριψε δημοσιεύματα ιρανικών μέσων για το περιεχόμενο της συμφωνίας, λέγοντας ότι «δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί».

Η αμερικανική πλευρά επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν βασίζεται σε υποσχέσεις, αλλά σε ενέργειες που μπορούν να επαληθευθούν. Οικονομικά ανταλλάγματα για την Τεχεράνη προβλέπονται μόνον εάν τηρεί τις υποχρεώσεις της.

Ο Τραμπ μιλά για πρόοδο αλλά διατηρεί τις επιφυλάξεις του

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ανέστειλε προγραμματισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, επικαλούμενος σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, χθες, Παρασκευή, απέρριψε δημοσιεύματα ιρανικών μέσων για το περιεχόμενο της συμφωνίας, λέγοντας ότι «δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί».

Η αμερικανική πλευρά επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν βασίζεται σε υποσχέσεις, αλλά σε ενέργειες που μπορούν να επαληθευθούν. Οικονομικά ανταλλάγματα για την Τεχεράνη προβλέπονται μόνον εάν τηρεί τις υποχρεώσεις της.