Φωτιά σε δασική έκταση στα Μέθανα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στα Μέθανα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:07 και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.