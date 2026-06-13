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Φωτιά σε δασική έκταση στα Μέθανα

Φωτιά σε δασική έκταση στα Μέθανα

Επιχειρούν και εναέρια

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στα Μέθανα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:07 και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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#tags Φωτιά Μέθανα
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