Μια νύχτα μόνο : Η Αρετή εξαφανίζεται

Μεγάλες ανατροπές έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Μια νύχτα μόνο» και υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το MyTV,, η Αλεξάνδρα χάνει τον έλεγχο, η Αρετή κινείται με φόβο και ο Οδυσσέας μαθαίνει την αλήθεια που του έκρυβαν όλοι. Καθώς ο κλοιός στενεύει γύρω από την Αλεξάνδρα, η τρομοκρατημένη Αρετή παίρνει μια δραματική απόφαση: να εξαφανιστεί.

Η αγωνία κυριαρχεί στο νοσοκομείο. Όλοι βρίσκονται στο πλευρό της Αρετής και περιμένουν με κομμένη την ανάσα τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια για την πορεία της υγείας της. Ανάμεσά τους και ο μικρός Πετράκης, που αισθάνεται πως κάτι δεν πηγαίνει καλά με τη μητέρα του και φοβάται περισσότερο από ποτέ. Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, η Αλεξάνδρα εμφανίζεται ξαφνικά στο νοσοκομείο. Υποστηρίζει πως βρίσκεται εκεί για να συμπαρασταθεί στον Οδυσσέα, όμως η παρουσία της μόνο οργή προκαλεί στην Ελένη, που είναι βέβαιη πως η Αλεξάνδρα κρύβει άλλες σκοπιμότητες.

Οι υποψίες της δεν αργούν να επιβεβαιωθούν. Ενώ η Αρετή αρχίζει σιγά σιγά να ανακτά τις δυνάμεις της, η Αλεξάνδρα κινεί ύπουλα τα νήματα. Φροντίζει να βάλει κάποιον να επισκεφτεί την Αρετή χωρίς να γίνει αντιληπτός από κανέναν, εντείνοντας ακόμα περισσότερο τον τρόμο που ήδη βιώνει η γυναίκα. Την ίδια ώρα, η Ελένη εκμυστηρεύεται στον αστυνόμο όλα όσα γνωρίζει για τον εκβιασμό που ασκεί η Αλεξάνδρα στην Αρετή και του ζητά να κρατήσει μυστικό το περιεχόμενο της συζήτησής τους από τον Οδυσσέα.

Παράλληλα, η Μαρίκα παίρνει τον Πετράκη στο σπίτι της, τηρώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στην Αρετή. Ο Οδυσσέας, στο μεταξύ, αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν κολλάει στην ιστορία της Αλεξάνδρας και απαιτεί να του αποκαλύψει τον πραγματικό λόγο της παρουσίας της στο νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή, ο Λυμπέρης τής στήνει μια έξυπνη παγίδα και καταφέρνει να αποδείξει ότι έλεγε ψέματα για το υποτιθέμενο ταξίδι της στη Μύκονο. Ο κλοιός γύρω της στενεύει επικίνδυνα. Όμως η Αρετή, εγκλωβισμένη ακόμα στον φόβο και στον εκβιασμό, δεν πιστεύει ότι μπορεί να σωθεί. Αντί να ζητήσει βοήθεια, αποφασίζει να εγκαταλείψει το νοσοκομείο και εξαφανίζεται.

Η αποκάλυψη που συντρίβει τον Οδυσσέα

Η εξαφάνιση της Αρετής προκαλεί πανικό. Συγγενείς και φίλοι την ψάχνουν απεγνωσμένα, χωρίς να γνωρίζουν πως εκείνη έχει ήδη οργανώσει τη φυγή της. Πιστεύοντας ότι μόνο μακριά από όλους θα μπορέσει να προστατεύσει τον εαυτό της και το παιδί της, σχεδιάζει να φύγουν μαζί με την Τάνια και τον Πετράκη. Ο Λυμπέρης ξεκινά έναν αγώνα δρόμου για να τη βρει, πριν πραγματοποιήσει το σχέδιό της. Την ίδια στιγμή, ο Σταύρος αποκαλύπτει στον Οδυσσέα όλα όσα συνέβησαν εκείνη τη μοιραία νύχτα, αλλά και τον αδίστακτο εκβιασμό που δεχόταν η Αρετή από την Αλεξάνδρα. Η αλήθεια πέφτει πάνω στον Οδυσσέα σαν κεραυνός. Συνειδητοποιεί πως η γυναίκα που αγαπά έδινε μόνη της μια αβάσταχτη μάχη επί μήνες, προσπαθώντας να προστατεύσει τους πάντες.

Οι ενοχές τον κατακλύζουν και καταρρέει μπροστά στην πραγματικότητα που τόσο καιρό αγνοούσε. Ενώ εκείνος παλεύει να διαχειριστεί τις αποκαλύψεις, η Αλεξάνδρα προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη της. Καταστρέφει ενοχοποιητικά στοιχεία και αναζητά τρόπο να γλιτώσει. Όμως ο Λυμπέρης είναι αποφασισμένος να κινηθεί εναντίον της και να τη φέρει αντιμέτωπη με τις πράξεις της. Παράλληλα, η Αρετή φτάνει στο σπίτι της Μαρίκας. Στόχος της είναι να πάρει τον Πετράκη και να φύγουν αμέσως, προλαβαίνοντας την πτήση που θα τους απομακρύνει οριστικά από τον εφιάλτη.

Είναι αποφασισμένη να εξαφανιστεί από τη ζωή του Οδυσσέα. Όμως η Μαρίκα δεν είναι διατεθειμένη να την αφήσει να φύγει τόσο εύκολα. Κάνει ό,τι μπορεί για να τη μεταπείσει και να της δώσει μια τελευταία ευκαιρία να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Την ίδια ώρα, ο Οδυσσέας έχει πλέον στα χέρια του τα στοιχεία που χρειάζεται. Στριμώχνει την Αλεξάνδρα και είναι αποφασισμένος να βάλει τέλος στον εφιάλτη που καταστρέφει τη ζωή της Αρετής.