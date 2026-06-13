Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται σήμερα και έκανε πάρτι πριν το γάμο - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Λίγες ώρες πριν από τον γάμο τους, η Δανάη Μπάρκα και ο σύντροφός της, Φάνης Μπότσης, διοργάνωσαν μια ξεχωριστή βραδιά για να γιορτάσουν μαζί με τους ανθρώπους που αγαπούν.

Το ζευγάρι, που πρόκειται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο 13 Ιουνίου, υποδέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής φίλους και συγγενείς σε ένα εορταστικό πάρτι. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και η μητέρα της παρουσιάστριας και ηθοποιού, Βίκυ Σταυροπούλου.

Τις πρώτες εικόνες από τη βραδιά μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άρης Καβατζίκης. Στις φωτογραφίες, η Δανάη Μπάρκα εμφανίζεται με ένα εντυπωσιακό λευκό maxi φόρεμα, ποζάροντας χαμογελαστή δίπλα στους καλεσμένους της.

«Αγάπη μας νύφη» έγραψε ο δημοσιογράφος πάνω σε ένα Instagram story.