Αίγιο: «Πώς μπόρεσε να το έκανε και να μη μετανιώνει;» - Θρήνος στην κηδεία - Απολογείται ο 65χρονος

Σε κλίμα οδύνης συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού αποχαιρέτησαν για πάντα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της που δολοφονήθηκαν.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον ναό του Αγίου Δημητρίου Λόγγου, ενώ στο δικαστικό μέγαρο του Αιγίου έφτασε λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση, της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

«Τη Μαρία τη γνωρίζω πάνω από 25 χρόνια. Τον άνδρα της τον ξέρω τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν τους είχα δει ποτέ να μαλώνουν, ήταν αγαπημένοι, ούτε η Μαρία μου είχε πει κάτι» δήλωσε ένας άνδρας με ραγισμένη φωνή.



«Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει;»

Μια άλλη γυναίκα, σε πιο οξύ τόνο, σημείωσε:

«Ήταν μια ψυχούλα. Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει; Να μη μετανοεί; Δηλαδή ήμαρτον, να πει ‘το έκανα συγχωρέστε με’. Ο θεός να τον ελεήσει. Φύγανε δυο αγαπημένα παιδιά.

Στο δικαστικό μέγαρο του Αιγίου έφτασε λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση, της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.