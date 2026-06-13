5η Ημέρα Απεργίας στο Ε.Α.Π.: «Καμία υποχώρηση χωρίς ουσιαστικό διάλογο»

"Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) παραμένουμε συγκεντρωμένοι έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Από τη Δευτέρα που ξεκίνησε ο αγώνας μας, δεν πήγαμε στα σπίτια μας. Παραμένουμε στον δρόμο, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμά μας σε νόμιμες συμβάσεις εργασίας, πλήρως εναρμονισμένες με τις επιταγές του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ", αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι, η οποία συνεχίζει ως εξής:

Την Τρίτη, δεύτερη ημέρα της απεργίας μας, αναμέναμε από τη Διοίκηση του Ιδρύματος να πράξει το αυτονόητο: να καλέσει το Σωματείο μας και τον νομικό μας εκπρόσωπο σε επίσημο, θεσμικό διάλογο. Αντ' αυτού, γίναμε αποδέκτες μιας απλής «γνωστοποίησης πρόθεσης» σχετικά με την τροποποίηση ενός εκ των καταχρηστικών όρων.

Οφείλουμε να το καταστήσουμε απολύτως σαφές προς πάσα κατεύθυνση: Οι μονομερείς γνωστοποιήσεις δεν συνιστούν διαπραγμάτευση. Οι προθέσεις δεν υποκαθιστούν τις συμβάσεις. Το συνολικό κείμενο που καλούμαστε να υπογράψουμε εξακολουθεί να είναι καταχρηστικό, καθώς βρίθει ρητρών που αφήνουν μετέωρα τα εργασιακά μας δικαιώματα. Η προσπάθεια της Διοίκησης να υποβαθμίσει ένα μείζον νομικό και θεσμικό ζήτημα σε άτυπη ανταλλαγή μηνυμάτων, υποτιμά τη νοημοσύνη μας και δυναμιτίζει περαιτέρω το κλίμα.

Η κοινωνία και οι θεσμοί στο πλευρό μας

Απέναντι σε αυτή την ακαμψία, το κύμα αλληλεγγύης που λαμβάνουμε είναι συγκλονιστικό και μας γεμίζει δύναμη. Ο αγώνας μας έχει ξεφύγει από τα στενά όρια του Ιδρύματος.

Η φωνή μας έχει ήδη μεταφερθεί στη Βουλή των Ελλήνων, μέσα από διαδοχικές Ερωτήσεις και Επίκαιρες Ερωτήσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Θεσμικοί φορείς, συνδικάτα και εκπρόσωποι της κοινωνίας τόσο από την πόλη της Πάτρας όσο και από την Αθήνα, έχουν ταχθεί ανοιχτά στο πλευρό μας, αναγνωρίζοντας το δίκαιο των αιτημάτων μας και καταδικάζοντας την άρνηση της Πρυτανείας να προσέλθει σε διάλογο.

Ευχαριστούμε από καρδιάς κάθε φορέα, κάθε εκπρόσωπο και κάθε πολίτη που στέκεται δίπλα μας. Η δική σας στήριξη είναι η καλύτερη απάντηση στον παραλογισμό που βιώνουμε, μετά από έως και 23 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στο Ίδρυμα.

Απαιτούμε:

Την άμεση απόσυρση όλων των καταχρηστικών όρων.

Την έναρξη επίσημου διαλόγου με τη θεσμική παρουσία του Σωματείου και της νομικής μας εκπροσώπησης.

Ο αγώνας συνεχίζεται…/;