Μητσοτάκης: Σχέδιο αξιοποίησης για το παλαιό νοσοκομείο της Ρόδου και νέο νοσοκομείο στην Κω

Την ανάθεση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της εκπόνησης master plan για την αποκατάσταση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο νησί, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 45 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην Κω και ενημερώθηκε για την πορεία του σχεδιασμού αναβάθμισης του τουριστικού λιμανιού τηςΡόδου.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί το συγκρότημα του παλαιού νοσοκομείου, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας, 'Αδωνι Γεωργιάδη, και τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να αναθέσει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την ευθύνη εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αξιοποίηση της έκτασης των περίπου 50 στρεμμάτων που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ρόδου και παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη από το 2000, όταν το νοσοκομείο μεταφέρθηκε στις σημερινές εγκαταστάσεις του.

«Είκοσι έξι χρόνια τώρα μία έκταση πενήντα στρεμμάτων, πρακτικά στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, ρημάζει», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η έκταση ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και ότι πλέον η Περιφέρεια αναλαμβάνει την ευθύνη να καταθέσει έναν συνολικό σχεδιασμό για το μέλλον της.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αναμένει από την Περιφέρεια την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης, σημειώνοντας ότι στον χώρο θα μπορούσαν να στεγαστούν δημόσιες υπηρεσίες ή άλλες λειτουργίες που σήμερα λείπουν από την πόλη της Ρόδου. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη δυνατότητα δημιουργίας νέου δικαστικού μεγάρου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί επί χρόνια την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε δημιουργικές προτάσεις για τη χρήση της έκτασης, και τόνισε ότι βασικός στόχος είναι να σταματήσει η εικόνα εγκατάλειψης σε δημόσιους χώρους με τόσο σημαντική θέση μέσα στον αστικό ιστό. Πρόσθεσε ακόμη, ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τρόπους χρηματοδότησης των παρεμβάσεων που θα προταθούν από την Περιφέρεια, μόλις ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι η απόφαση για την παραχώρηση της ευθύνης σχεδιασμού στην Περιφέρεια ελήφθη ύστερα από αίτημα των συλλογικών φορέων της Ρόδου. Όπως σημείωσε, το μεγαλύτερο μέρος του συγκροτήματος παραμένει αναξιοποίητο εδώ και 26 χρόνια, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.

Ο υπουργός επισήμανε ότι σήμερα στον χώρο στεγάζονται μόνο ορισμένες υπηρεσίες της Περιφέρειας, του δήμου και του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα του ακινήτου παραμένει ανενεργό. Όπως ανέφερε, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει αναξιοποίητος ένας σημαντικός δημόσιος χώρος, χωρίς όφελος για την πόλη και τους κατοίκους της.

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την απόφαση και σημείωσε ότι η έκταση βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το κέντρο της πόλης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αναξιοποίητες εκτάσεις εντός του πολεοδομικού ιστού της Ρόδου.

Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία για την εκπόνηση master plan, προέκυψε ύστερα από προτροπή των τοπικών φορέων, ενώ πρόσθεσε ότι η αξιοποίηση του χώρου συνδέεται με έναν ευρύτερο σχεδιασμό για το κέντρο της πόλης. Όπως είπε, η Περιφέρεια βρίσκεται ήδη σε διαδικασία διαβούλευσης με φορείς, πολίτες και τον δήμο Ρόδου, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα συνολικό σχέδιο παρεμβάσεων.

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ακόμη, ότι η συγκεκριμένη έκταση μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για μια συνολικότερη παρέμβαση στο κέντρο της Ρόδου και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με τη συνεργασία κυβέρνησης, υπουργείου και Περιφέρειας μπορεί να προχωρήσει η αξιοποίησή της σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο πλαίσιο της ίδιας επίσκεψης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 45 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην Κω.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι στις 19 Ιουλίου, το έργο θα περάσει από τη διυπουργική επιτροπή της κυβέρνησης προκειμένου να εγκριθεί η χρηματοδότησή του και στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης. Όπως σημείωσε, η δημοπράτηση θα προχωρήσει άμεσα μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα έχει τον ρόλο της εποπτεύουσας αρχής.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χρηματοδότηση έχει πλέον εξασφαλιστεί από δημόσιους πόρους και ανέφερε ότι με τον τρόπο αυτό υλοποιείται η δέσμευση για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου νοσοκομείου στην Κω.

Αναφερόμενος στο έργο, σημείωσε ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που αφορά άμεσα την ενίσχυση των υποδομών υγείας στα Δωδεκάνησα και υπογράμμισε ότι η διαδικασία εισέρχεται πλέον σε φάση υλοποίησης.

Ο Γιώργος Χατζημάρκος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που δείχνει προς την Περιφέρεια, τόσο για το έργο του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου, όσο και για το νέο νοσοκομείο της Κω. Όπως ανέφερε, η κατασκευή του νέου νοσοκομείου αποτελεί αίτημα δεκαετιών για το νησί και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

Ο περιφερειάρχης ενημέρωσε επίσης τον πρωθυπουργό, ότι στον σχεδιασμό του νέου νοσοκομείου περιλαμβάνεται η κατασκευή κατοικιών για το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Όπως εξήγησε, οι κατοικίες θα ανεγερθούν σε χώρο δίπλα στο νοσοκομείο και θα εξυπηρετούν τις ανάγκες στέγασης των εργαζομένων.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό του έργου και, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, στόχος είναι να διευκολυνθεί η στελέχωση του νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκε επίσης η πορεία του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Δωδεκανήσου στη Ρόδο.

Ο Γιώργος Χατζημάρκος, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτούνταν για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, και ανέφερε ότι εντός των επόμενων 30 ημερών, το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Όπως σημείωσε, η διαδικασία υπήρξε ιδιαίτερα σύνθετη λόγω των απαιτήσεων που συνδέονται με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ωστόσο πλέον το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν από τη δημοπράτηση.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο παλαιό νοσοκομείο, ο πρωθυπουργός μετέβη στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου, όπου ενημερώθηκε για την πορεία του master plan που εκπονείται για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών του.

Κατά την παρουσίαση του σχεδιασμού έγινε ενημέρωση για τις παρεμβάσεις που εξετάζονται με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του λιμανιού και την αναβάθμιση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης της κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το master plan περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τις υποδομές εξυπηρέτησης των επισκεπτών, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της Ρόδου ως προορισμού κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.